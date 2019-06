Fyret på stribe: Kæmpe tårn udskudt

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har mandag behandlet en lokalplan og et kommuneplantillæg, som baner vejen for en ny bydel i Brande med et højhus på op til 320 meter.

Højhuset overgås i Europa kun af tre andre højhuse, der alle er beliggende i Rusland.

Dermed kan Bestseller-højhuset blive Vesteuropas højeste bygning - hvis ikke det forinden bliver overhalet af andre projekter.

Her er de ti højeste bygninger i Europa på nuværende tidspunkt:

* 373 meter: Federation Tower, Moskva, Rusland.

* 354 meter: OKO - Residential Tower, Moskva, Rusland.

* 339 meter: Mercury City Tower, Moskva, Rusland.

* 308 meter: Eurasia Tower, Moskva, Rusland.

* 306 meter: The Shard, London, England.

* 302 meter: Capital City Moscow Tower, Moskva, Rusland.

* 284 meter: Skyland Office Tower, Istanbul, Tyrkiet.

* 284 meter: Skyland Residential Tower, Istanbul, Tyrkiet.

* 280 meter: Metropol Tower, Istanbul, Tyrkiet.

* 268 meter: Naberezjnaya Tower Block C, Moskva, Rusland.

Her er de ni højeste bygninger i Danmark:

* 120 meter: Herlev Hospital, Herlev.

* 101 meter: Domus Vista, Frederiksberg

* 100 meter: Bohrs Tårn, København.

* 88 meter: Carlsbergs hovedkontor, København.

* 86 meter: Radisson SAS Scandinavia, København.

* 85 meter: Crowne Plaza, København.

* 80 meter: North Wing, København.

* 80 meter: Ferring International Center, København.

* 76 meter: Bella Sky Tower 1 og 2, København.

Kilde: Skyscrapercenter.com.