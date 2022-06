Fyringer på vej i byggeriet

Vejrudsigten for byggebranchen i de kommende år er både dyster, dunkel og dystopisk, hvis man spørger flere centrale kilder. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vejrhanen har stået stift rettet mod vækst i en lang periode, men nu snurrer den rundt. Vi kommer til at gå fra en virkelighed, der er brandvarm til noget der kan blive decideret koldt, siger Anders Stouge, direktør for DI Byggeri.

Han får støtte fra Gunde Odgaard, sekretariatsleder for BAT-kartellet, der er bygge-fagforeningernes paraplyorganisation.

- Jeg tror, at vi vil se afskedigelser i tusindvis. Det er ikke en særlig god fremtid, vi har foran os, siger han.

Ser man på alle statistikker ser det ellers rosenrødt ud lige nu.

Beskæftigelsen i byggeriet har aldrig været højere. De fleste entreprenører oplever mangel på arbejdskraft, ikke mangel på ordre. Men det er stilhed før storm, advarer flere aktører.

I løbet af de seneste uger er både Smvdanmark, der organiserer 18.000 små- og mellemstore virksomheder, og DI Byggeri, der organiserer de store entreprenører, kommet med hver deres analyse.

Begge er enige om, at vi ser frem imod en periode med markant opbremsning og derefter nedgang i byggeriet.

- Egentlig er ordrebogen hos de store entreprenører ganske pæn lige nu, siger Anders Stouge fra DI Byggeri.

- Men der løber slet ikke nok nye ordre ind til at fastholde niveauet fremover.

Krigen i Ukraine har sat sig som en konstant usikkerhed i hele Europa. Putin truer med at lukke for den russiske gas til Europa, som vil ramme produktionen af byggematerialer som beton, glas, tegl og mursten. Det har allerede sat sig i priserne, som er skudt igennem loftet. Samtidig er renten steget med omkring fire procent på under et år, hvilket får boligmarkedet til at stagnere. Og inflationen er højere end nogensinde.

Konsekvensen er, at ikke bare Hr. og Fru Danmark holder igen med at bygge nyt eller renovere.

Også det offentlige byggeri, som er en gigantisk motor i byggebranchen, begynder at udskyde og droppe byggerier, særligt efter en ny politisk aftale sænkede anlægsloftet for næste år til et historisk lavt niveau.- Lægger man det hele sammen, så ser vi altså ind i en meget usikker fremtid, hvor ordrene tørrer ud, siger Anders Stouge.

Hos Smvdanmark kan det allerede ses i ordrebøgerne. Her er der stadig nok at lave, men overskuddet bliver spist af udgifterne.

Det betyder et fald i avancen og for hver krone byggeriet omsætter for, er der nu kun 24 øre tilbage til at betale løn, husleje og alle andre udgifter end dem, der direkte er gået til selve byggeriet. Det kaldes dækningsgrad, og den er nu historisk lav, viser Smvdanmarks analyse.

Da finanskrisen buldrede, gik beskæftigelsen i byggebranchen herhjemme fra omkring 170.000 ansatte før krisen til 134.000. Håndværkere, byggefolk og ufaglærte mistede jobbet i tusindvis, fortæller Gunde Odgaard fra BAT-kartellet.

Og desværre ser han ikke fremtiden som lysere.

- Jeg tror, at nedgangen begynder for alvor i efteråret – og den kan godt blive meget dyb. Også stejlere og dybere end vi så under finanskrisen, forudsiger han.

Helt så tunge skyer tør Anders Stouge ikke forudsige. Ikke fordi forudsigelsen er forkert. Men fordi usikkerheden stadig er for stor.

- Vores prognose siger, at vi vil se omkring 6.000-7.000 afskedigelser i byggebranchen. Men jeg må også være ærlig og sige, at som tingene står lige nu, kan vi se, at vores prognose måske har været for positiv. Det kan sagtens blive værre. Vi ved det bare ikke endnu, siger han.