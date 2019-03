Fyringsrunde i gang i DSB: - En sorgens dag

Omkring 60 medarbejdere i administrationen hos DSB får i disse timer sparket.

Hvor mange deciderede fyringer, den varslede sparerunde munder ud i, afhænger af, hvor mange, der tager imod en frivillig fratrædelsespakke.

- Det er sørgeligt, og mange kolleger er kede af det. Lederne er også meget berørte, så det er en sorgens dag i DSB, siger formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen, som repræsenterer 25 af de berørte DSB-medarbejdere, til Ekstra Bladet.

Både fyringsrunden nu og fyringsrunden for et år siden er en del af en større spareplan.

Også denne gang ruller der hoveder i administrationen. Det skete også for et år siden som led i en større spareplan, hvor DSB fra 2016 til 2020 skærer administrationen med 25 procent. I 2018 røg der 100 ansatte.

- DSB er udfordret af stigende konkurrence fra billigere biler og busser samt overdragelse af strækninger til andre operatører. Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger og tilpasse virksomheden til fremtidens krav, herunder en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben. Vi har tidligere effektiviseret administrationen med en reduktion i antallet af medarbejdere og ledere, og senest har vi nedlagt et direktørområde i DSB, sagde administrerende direktør i DSB Flemming Jensen, da dagens fyringsrunde blev varslet tidligere på måneden.

- Med de aktuelle stillingsnedlæggelser er vi tættere på vores mål om at nedbringe omkostningerne i administrationen med 25 procent. Men vi vil også i fremtiden have fokus på løbende at tilpasse organisationen på alle områder, fortsatte DSB-bossen.

Bisiddere

Dennis A. Jørgensen betegner udviklingen som sørgelig:

'DSB er den eneste af de virksomheder vi har aftaler med, som skiller sig af med veluddannede personale med jernbanekompetencer.

Alle andre virksomheder kæmper for at holde på dem og leder dagligt med lys og lygte efter medarbejdere med de særlige kompetencer som jernbanebranchen har brug for. De ser det som en investering at holde på sine medarbejdere og videreuddanne dem', skriver han på Facebook.

Under dagens fyringsrunde er HK Trafik & Jernbane til stede både på Københavns Hovedbanegård, hovedkontoret i Høje Taastrup, i Aarhus og Fredericia.

- Her stiller vi med bisiddere, som er klar, når medarbejdere bliver kaldt ind, siger HK-formanden, som tilføjer, at nogen af de berørte er blevet orienteret på forhånd, fordi de enten har været på ferie eller seminar:

- Men de fleste får besked i dag, siger Dennis A. Jørgensen, som i skrivende stund ikke har overblik over, hvor mange medarbejdere, der har taget imod tilbud om en frivillig fratrædelsesordning.

Metro er interesseret

Mens DSB ryder ud i medarbejderstaben har Metro Service ifølge Dennis A. Jørgensen vist interesse for de snart forhenværende statsbaneansatte.

- De vil gerne præsentere deres arbejdplads, og det bliver gjort på mandag. Det handler for folk i jernbanebranchen om hurtigt at komme videre, hvis man skal have en fremtid i denne branche.

DSB har gennem de senere år været presset på en række parametre. De skrantende IC4-tog har betydet, at DSB gennem en årrække har manglet materiel til at sikre stabiltogdrift. Således har DSB været i klemme, fordi en stor del af jernbanenettet er i gang med at blive elektrificeret. Det har således ikke givet mening at gå ud og købe nye dieseltog. Kunderne må dermed vente på, at jernbanenettet er klar til nye eltog. I stedet er de gamle IC3-tog i vid udstrækning forsøgt at blive sminket op med nyt stof på sæderne og renoverede toiletter.

Presset

Gennem det seneste år har DSB også raget uklar med en stor del af medarbejderskaren. Baggrunden for striden er, at DSB har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri og opsagt overenskomster med staten. I den forbindelse har DSB opsagt en lang række lokalaftaler med de ansatte.

Baggrunden er primært, at DSB i slutningen af 2017 meldte sig ind i Dansk Industri. I den forbindelse har statsbanerne opsagt alle overenskomster og lokalaftaler, som sidenhen er blevet genforhandlet. Uroen har betydet flere sygemeldinger, ligesom strejker lurede gennem 2018.

Samtidig er kunderne begyndt at vinke farvel til DSB, viser seneste årsrapport fra statsbanerne.

Faldende passagertal

Alene fra 2017 til 2018 er der sket et fald på 0,6 procent i passagerantallet.

DSB er ad flere omgange blevet kritiseret for ikke at sænke priserne. Statsbanerne er dog forpligtet lovmæssigt af et takstsamarbejde med trafikselskaberne i Danmark. Det betyder, at danskerne kan bruge DSB-billetter i busserne og omvendt. Derfor har DSB i stedet valgt at indføre Orange-billetter, som priserne kan sænkes på. Billetterne er knap så fleksible som en standardbillet, ligesom de kun kan bruges i DSB's transportsystem. DSB kan dog anmode trafikministeriet om at komme ud af takstsamarbejdet, men det har statsbanerne hidtil ikke benyttet sig af, selv om flere konkurrenter har bidt sig fast i markedet med markant lavere priser.

