Fyrværkerifirma bestormes af rasende kunder

Der skal ikke mere end et tjek af T. Hansens side på Trustpilot til for at konstatere, at firmaet ikke får mange gode nytårshilsener fra dets kunder.

For både her og på Ekstra Bladets 1224-tip-mail er kritikken de seneste par døgn haglet ned. Problemet er, at kunderne på ingen måde kan regne med, at det fyrværkeri, de får en bekræftelse på er bestilt på T. Hansens hjemmeside, så også er klar, når de møder op ved salgsstederne rundt om i landet.

'Vil aldrig købe fyrværkeri der igen,' skriver en af de mange vrede kunder på Trustpilot.

'På afhentningsdagen stod jeg i kø i halvanden time i regn, blæst og kulde. Da det blev min tur, fik jeg at vide, at det jeg havde bestilt var udsolgt. Det var det værste køoplevelse jeg har haft.'

'Og deres medarbejdere arbejder også under kummerlige forhold. Ejeren af thansen bør skamme sig.'

Bjerge af krudt på nedlagt flyveplads

Narret til køb

Den forgæves og nogle gange meget lange ventetid ved udleveringsstederne får kritik. Men også at nogle kunder er kørt langt efter ingenting.

'Da vi kommer ind får vi først af vide der at det ikke er på lager mere. Intet på vores liste havde de.'

'Det er simpelthen for dårlig stil og ikke i orden at vi ikke har fået en besked om de ikke har det der hvor vi vil hente det,' lyder det fra en jysk kunde, mens andre føler sig narret til at møde op, så T. Hansen kan tjene flere penge.

For havde kunderne vidst, at halvdelen af varerne manglede, ville de have valgt en anden butik end T. Hansen.

'Køb IKKE fyrværkeri hos Thansen. De har ikke det man har reserveret på lager. De tjener gode penge på at sælge fyrværkeri, men de er ligeglade med kunderne.' lyder det i en typisk kommentar til sagen på Trustpilot.

Bent Jensen er blevet milliardær på at sælge scootere, dæk, udstyr til biler - og fyrværkeri. Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Firmaets svar: Garanterer intet

I flere svar, som kundeservice hos T. Hansen giver på Trustpilot, lyder det, at firmaet ikke mener, at man har lovet kunderne noget.

Også selvom alt er bestilt på nettet, og at man ved en normal lagerstyring burde forvente, at et firma har kontrol over, hvornår der ikke er mere tilbage af de enkelte varer.

'Tak for din anmeldelse, ærgerligt det ikke kunne blive til mere end 1 stjerne i denne omgang,' lyder et af svarene, hvor firmaet understreger, at det står i salgsbetingelserne, at kunden ikke har fået lovning på noget:



'Vi kan ikke garantere, at alle varer er på lager på afhentningstidspunktet. Grundet de særlige restriktive regler for opbevaring og udlevering af fyrværkeri, kan vi ikke pakke og opbevare forudbestilte ordrer. Ordrer bliver altid først pakket og udleveret på afhentningstidspunkt.'

Opgraderer fyrværkeri

Kundeservice beklager trods forklaringen om salgsbetingelserne, hvis folk har haft en dårlig oplevelse.

Derfor forsøger firmaet også at hjælpe de ramte, så godt som man kan, fremgår det af flere svar.

Det sker blandt andet ved, at man i nogle situationer 'opgraderer' de manglende varer til bedre fyrværkeri, end det der er bestilt, oplyser flere læsere til Ekstra Bladet. Også uden at kunderne skal betale for differencen.

Reserverer kun beløbet

Flere kunder er i øvrigt vrede over, at hele prisen for deres bestilling reserveres på deres betalingskort, selvom mange altså ikke får alle varerne. Men også den kritik afvises af T. Hansen.

Der er nemlig alene tale om en reservation af beløbet, hvorefter firmaet kun hæver penge for det, man ender med at få udleveret, lyder svaret.

Ekstra Bladet har onsdag eftermiddag bedt ejeren af T. Hansen, milliardæren Bent Jensen, om en kommentar til kritikken, men han og firmaet har endnu ikke reageret på henvendelsen.

