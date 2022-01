Fyrværkeriulykker har kostet mindst tre liv i Europa

Mindst tre mennesker er døde i fyrværkeriulykker rundt om i Europa nytårsaften.

Et af ofrene var en 12-årig dreng i Holland, som døde, da en mand fyrede en form for hjemmelavet kanonslag af.

Drengen satte ikke selv ild til det hjemmelavede fyrværkeri, men var tilskuer.

En anden dreng kom alvorligt til skade ved ulykken, der skete i udkanten af byen Enschede, skriver det hollandske nyhedsbureau ANP.

Den mand, der fyrede det ulovlige fyrværkeri af, er anholdt.

Ifølge hollandsk politi er det endnu uklart, præcis hvordan ulykken skete.

I Tyskland måtte ambulancer rykke ud til flere fyrværkeriulykker rundt om i landet.

En af ulykkerne kostede en 37-årig mand livet i området omkring byen Hennef i det vestlige Tyskland. En 39-årig mand kom alvorligt til skade ved ulykken.

De to mænd fejrede nytår sammen med omkring ti andre, da de kort efter midnat gik væk fra gruppen. Der lød et højt brag, hvorpå de øvrige i selskabet fandt de to mænd liggende alvorligt kvæstet på jorden.

Trods forsøg på genoplivning døde den 37-årige mand på ulykkesstedet. Den to år ældre mand blev kørt på hospitalet med livstruende skader.

Tysk politi er ved at efterforske sagen, men formoder, at ulykken skyldtes hjemmelavet fyrværkeri.

I nabolandet Østrig døde en 23-årig mand, da han og tre andre gik tilbage til en fuser. En 21-årig mand kom alvorligt til skade.

De to mænd fyrede - lovligt - fyrværkeri af. Men da noget af det ikke fløj i luften som planlagt, gik de tilbage til det, hvorpå det eksploderede.

To andre unge, der var sammen med dem, slap med lettere kvæstelser, oplyser østrigsk politi.

I den tyske hovedstad, Berlin, kom 12 mennesker til skade ved en privat nytårsfest, blandt dem flere børn. 11 af de 12 kvæstede måtte på skadestuen.

Også her mener politiet, at forklaringen på det høje antal tilskadekomne er, at der blev affyret ulovligt fyrværkeri.

I både Tyskland og Holland havde myndighederne i år forbudt salget af fyrværkeri. Men mange menes at have købt fyrværkeri ulovligt eller i nogle tilfælde selv have fremstillet det.