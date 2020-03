Gåde løst: Verdenshavene kommer fra rummet

En gigantiske kollision, der skabte månen for 4,5 milliarder år siden, efterlod jorden knastør.

Derfor har forskere haft en teori om, at kloden i løbet af de næste millioner år blev bombarderet med meteoritter fra det ydre solsystem, der blandt andet indeholdt vand.

Den teori kan den danske geolog Kristoffer Szilas fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet nu bekræfte.

Han har nemlig fundet et 3,8 milliarder år gammelt 'fingeraftryk' fra en særlig type meteorit.

Det skriver Københavns Universitet.

- Vi har som de første fundet er unikt isotopisk fingeraftryk af Jordens allertidligste byggesten, som fortæller os både hvordan den oprindelige jordklode var sammensat, men også hvor oceanernes bestanddele er kommet fra, hvilket er grundladet for selve livet på jorden. Dermed er en stor gåde om vores planet løst, siger Kristoffer Szilas ifølge pressemeddelelsen.

Vindue til fortiden

Beviset fra Grønland fortæller, at hvis man mikser den tidlige jordklode med meteoritterne fra det ydre solsystem, så får man den nuværende jordklodes sammensætning.

- Det her er et lille unikt vindue til Jordens allertidligste fase. Denne isotopsammensætning kan hverken være kunstig eller skabt af processer her på Jorden. Det er et fragment af de oprindelige byggesten, der fandtes inden meteorit-bombardementet, og som altså har overlevet flere milliarder års tektoniske processer, fortæller Kristoffer Szilas.