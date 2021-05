Gådefuld flybase: Ingen vil tage ansvar for den

I Yemen er der blevet bygget en flybase på vulkanøen Mayun, men ingen vil tage ansvar for at have bygget den

I maj er en ny flybase på vulkanøen Mayun i Yemen endelig blevet færdig. Og så skulle man tro, at folk var klar med champagne og pindemadder for at indvie det nye projekt.

Men sådan er det langt fra. Snarere tværtimod.

Ingen ønsker at tage ansvaret for at have bygget den, og nu står Yemen med en færdigbygget flybase uden ejermand.

Der er dog en hovedmistænkt. Ifølge myndighederne i Yemen er det deres teori, at det er De Forenede Arabiske Emirater, der står bag. Vulkanøen ligger placeret et strategisk godt sted på spidsen af Den Arabiske Halvø. En flaskehals, hvor alverdens skibe skal igennem for at komme videre ud i Adenbugten eller på til Suez-kanalen

De Forenede Arabiske Emirater trak sig dog officielt ud af Yemen i 2020, og derfor har de næppe den store interesse i at flage med deres nye base på fremmed jord.

Satellitbilleder fra stedet viser, at flybasen nu er færdig. Foto: Ritzau Scanpix

The Guardian har talt med ekspert i Mellemøsten Jeremy Bennie fra Jane's Information Group, der er et globalt open source-efterretningsfirma med speciale i militære, nationale sikkerheds-, luftfarts- og transportemne. Han vurderer, at det er meget sandsynligt, at De Forenede Arabiske Emirater står bag

- Det ser ud til, at der er en langsigtet strategi om at være permanent til stede (i Yemen, red.). Det handler med al sandsynligheden ikke kun om krigen i Yemen, men om at det er er nøglepunkt for shipping-situationen i området, siger han.

The Guardian har også været i dialog de Forenede Arabiske Emiraters ambassade i Washington, men uden held. Ingen vil fortsat tage ansvaret.