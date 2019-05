Gådefuld isvæg fundet på kæmpe måne

Langt, langt væk ligger Saturn, der er knap ti gange større end jorden.

Den gigantiske planet har den næststørste måne i vores solsystem ved navn Titan, og det er netop den måne, der har fået forskerne til at spærre øjnene op.

Det skriver Discovery Magazine.

Årsagen er, at de har opdaget en 'isvæg', der strækker sig 6300 kilometer på månen. Det svarer til afstanden fra København til New Dehli i Indien.

Derudover har gruppen af forskere fra NASA fundet landskaber, der kunne minde om sandklitter, floder og søer.

Titan er dog alt for kold til,at det rent faktisk kan lade sig gøre. Der er derimod tale om at disse 'landskaber' består af flydende methan, der flyder over et fundament af is.

Artiklen fortsætter under billedet

Sådan ser den kæmpe isvæg ud fra oven. Foto: NASA.

Men alligevel overrasker det forskerne.

Denne iskorridor er gådefuld, fordi den ikke hænger sammen med topografien (et græsk ord for stedbeskrivelse red.) og undergrunden i området.

Samtidig beskriver forskerne, at det er det eneste sted på Titan, der ser sådan ud. Derfor er der intet mønster, så de har ingen ide om, hvordan de skal forklare fænomen.

NASA-forskerne har fundet frem til isvæggen ved hjælp af deres ubemandede rummission Cassini, der fra 1997 til 2017 tog billeder af Saturn, dens måner og ring.systemet