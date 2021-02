Gågaden lagt øde: Folk valfarter til varehuse

Imens de fleste butikker må holde lukket, samler folk sig i store varehuse, der stadig kan sælge for eksempel cykler, elektronik og tøj

Som en karrusel i tivoli drejer Bilkas svingdør rundt med kunder i Herning, imens er jerngitrene trukket ned og lyset slukket på gågaden.

Siden jul har alle butikker, der hverken sælger fødevarer eller apoteksvarer været lukket som en del af regeringens corona-restriktioner.

Ejerne af de små butikker kan magtesløst se på, imens de store varehuse kan sælge videre af både tøj, elektronik og cykler.

Se videoen fra Ekstra Bladets besøg i Herning øverst i artiklen.

Der var gang i svingdøren i Bilka i Herning. Foto: Claus Bonnerup

Lav smitte flere steder

Smitten er faldende i Danmark, hvor positiv-procenten lørdag er på 0,22 procent, hvilket er det laveste siden august.

I Herning er smittetallet lavt med 37 smittede per 100.000 indbyggere. Alligevel gælder samme restriktioner, som i områder med højere smittetal.

Sådan kan det gøres: Vores nabolande åbner lokalt

Også her i Hillerød, som har lave smittetal, var gågaden tom og butikkerne lukkede lørdag, mens Bilka holdt åben. Foto: Linda Johansen

De nye lave smittetal går heller ikke ubemærket hen.

Formand for Konservative, Søren Pape, kan ikke se hvorfor, at få steder med lidt højere smitte, er skyld i, at alt stadig er lukket ned.

- Hvorfor skal hele Danmark straffes, fordi der er nogle få steder, hvor smitten ikke er under kontrol, siger formanden ifølge Ritzau.

Cykelhandler Mikael Madsen er frustreret over restriktionerne

Mutation får skylden

Imens både oppositionen og erhvervsorganisationen Dansk Industri har haft forskellige forslag til, hvordan regeringen igen kan lempe forskellige restriktioner, er Mette Frederiksen mere forsigtig i hendes udmeldinger.

- 'Om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede. Og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist – men forsigtigt – kan udfase stadig flere restriktioner', skriver Mette Frederiksen lørdag på Facebook.

Statsministeren noterer videre, at hvis det ikke var for den britiske mutation, kunne en stor del af samfundet, der lørdag er omfattet af restriktioner, være åbnet op igen.

De nuværende restriktioner er forlænget indtil 28. februar.