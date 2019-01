Går du rundt med et unikt navn? Tjek det her

Går du rundt med en unik navnekombination og føler dig særlig, så er du nok langtfra den eneste.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere og flere danskere får et unikt navn. Særligt i Københavns Kommune er forældre kreative. Her er to ud af tre i alderen 0-17 år de eneste i Danmark med netop den kombination af deres første fornavn og efternavn.

Når man hæver blikket, viser der sig en tendens i kommunerne rundt om hovedstaden, hvor Ishøj og Frederiksberg slutter i top tre.

I den anden ende af skalaen finder man kommunerne i Nordjylland samt den jyske vestkyst.

I Mors Kommune er høster man prisen som de mest traditionelle, hvad angår navne. Her er det kun 32 procent i alderen 0-17 år, der er blevet tildelt en unik navnekombination.

Tendens

Ifølge navneforsker ved Institut for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet Birgit Eggert kan der være flere årsager til, at der bor flest personer med unikke navne i hovedstadsområdet

- Det kan være, fordi der bor flere udlændinge i byerne, som har andre navne, og det kan også påvirke statistikken. Det gælder for så vidt, om det er en svensker, amerikaner eller tysker, siger Birgit Eggert.

Hun mener dog, at der også er tale om en tendens, man har set på baggrund af den seneste navnelovgivning fra 2006.

- Det har været almindeligt, at når man blev gift, fik konen og børnene faderens efternavn. Men efter der er kommet en ny navnelov i 2006, er det blevet nemmere at gøre noget andet, og det er nok grunden til, at vi ser denne udvikling, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Birgit Eggert er en af grundene til, at forældre giver deres børn en unik navnekombination, et spørgsmål om bykultur. Jo flere mennesker der bor i en by, jo større er behovet for et unikt navn til deres børn, så de kan skille sig ud i mængden.

- Jeg gætter på, at forældre i byerne tænker mere over, hvilket navn de giver deres børn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Blot syv procent af os danskere deler navn med en anden. Foto: Shutterstock

Stor stigning hos nyfødte

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at mange nyfødte får et unikt navn.

Blandt de navngivne børn, der endnu ikke var fyldt et år i pr. 1. januar 2019, har 97 procent en unik navnekombination. Det vil sige, at der ikke er nogen andre danskere, der har deres kombination af fornavne og efternavne. For hele befolkningen er det tal på 79 procent.

Årsagen til, at flere og flere børn får unikke navnekombinationer, skal ses i lyset af, at der næsten er sket en tredobling i navne til nyfødte. I 1985 havde forælde 2790 navne at vælge imellem, mens det tal i 2017 var steget til 7075.

- Hvis man er skuespiller, forfatter eller kunstner af en eller anden slags, hvor det er meget vigtigt, at der bliver lagt mærke til en, så har man måske oplevet, at det er en fordel, hvis man har et specielt navn. Og det kan sagtens være, at forældre spekulerer i dette, når de giver deres børn navne, siger Birgit Eggert.

Hun understreger dog, at man ikke behøver at have et specielt navn for at have en unik navnekombination. Det kan sagtens være helt almindelige navne, der bare ikke har været sat sammen før.

Hvor unikt er dit navn?

Vender man blikket væk fra personer med unikke navne og kigger på personer med de mest almindelige fornavne og efternavne, er det Jens Jensen og Kirsten Jensen, der topper listen. Michael Jensen og Kirsten Nielsen topper listen over mest almindelige fulde navn.

Hvis du vil tjekke, om dit navn er specielt, kan du tjekke det i Danmarks Statistiks navnedatabase her.

Se også: LISTE: Her er de mest populære drenge og pigenavne

Se også: I Jylland hedder man Noah

Se også: Stjerneskøre navne