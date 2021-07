Gårdbutik skal fjerne skilte som har været der i over 30 år

I 33 år har Gårdbiksen i Grundfør nær Hinnerup solgt grøntsager og krydderurter, og i alle årene har skilte på Tåstrupvej informeret om, at der var åbent.

Ligesom dagens udvalg blev præsenteret. Men nu er det slut.

Altså med skiltene.

Favrskov Kommune har meddelt ejeren, at to skilte skal ned, fordi de ikke overholder vejloven.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Det har kommunen sådan set ret i, men det undrer mig meget, at de har fået lov til at stå i over 30 år. Hvorfor skal de pludselig væk nu, siger ejeren af Gårdbiksen, Per Rasmussen, til mediet.

Han fortæller, at de mange stamkunder nok stadig skal finde frem til butikken på trods af de manglende skilte.

Men Per Rasmussen frygter, at nogen vil tro, der er lukket, når nu skiltene ikke står ved vejen.

- Jeg har hørt fra en kunde, der ikke har været forbi i en uge, fordi personen troede, at vi havde lukket, siger han.

Nu har Gårdbiksen lavet et opslag på Facebook for at gøre opmærksom på, at butikken stadig er åben, selvom det ikke ser sådan ud ved vejen.

På Facebook har der siden kørt en flittig debat omkring kommunens ageren i sagen.

En af dem, der er kritiske over for beslutningen med at forbyde Gårdbiksens skilte, er lokalpolitikeren Lone Glarbo (V).

- Enten er lovgivningen forkert, eller også må der være plads til fortolkning. Det er både synd for os kunder, at vi ikke opdager butikkerne, men selvfølgelig også for sælgerne, hvis forretningen rammes, siger hun til TV2 Østjylland.

Byrådsmedlemmet mener, at der går bureaukrati i den, når kommunen forbyder skilte som dem ved Gårdbiksen.

Fra Favrskov Kommune lyder det, at skiltene forbydes for at sørge for orden langs vejene.

- Det er ikke lovligt at sætte skilte op i det, der kaldes vejarealet. Vi har før været i kontakt med ejeren af Gårdbiksen og henvist til, at han må skilte med de andre lovlige skilte, han har på sin grund, siger afdelingsleder i Trafik og Veje hos Favrskov Kommune, Niels Laustsen, til TV2 Østjylland.

Niels Laustsen foreslår også indehaveren, at han må vise med et flag, at der er åbent.

For vejloven skal altid overholdes, pointerer han.

- Vi vil altid henholde os til loven. Der kan selvfølgelig sagtens være, at der er andre ulovlige lignende skilte, som vi ikke har opdaget. Det er lidt tilfældigt, at vi er blevet opmærksom på dem her, siger Niels Laustsen.

Ejeren af Gårdbiksen kan søge om dispensation til sine skilte, men det får han næppe noget ud af.

I hvert fald ikke hvis man skal tro afdelingslederen fra Trafik og Veje.

- Jeg tvivler på, at han får tilladelse. For så skal vi sige ja til rigtig mange skilte, siger Niels Laustsen.

- Hvis politikerne mener, vi skal tolke vejloven anderledes, så må de rejse en sag i byrådet, slutter han.