Gåsen Thomas og svanen Henry var kærester i 18 år - nu kan de blive udødeliggjort

Der er meget få beboere i Wellington i New Zealand, der ikke kender den tragiske kærlighedshistorie om den biseksuelle gås Thomas, som forelskede sig i den sorte svane Henry.

Thomas døde i februar og blev begravet ved siden af sin store kærlighed, der trak vejret for sidste gang otte år tidligere. Nu kan de to gå hen og få deres helt egen statue, som samtidig ifølge lokale fugle-entusiaster kan fungere som et brand.

Da Thomas mødte Henry - og Henry mødte Henrietta

I sin lange levetid tiltrak Thomas sig meget opmærksomhed blandt de lokale og blev også et ikon for LGBT-foreningen.

Thomas blev i første omgang et kendt navn, da svanen Henry fløj direkte ind i Thomas’ liv tilbage i 1980’erne.

Thomas havde indtil da været en noget tilbageholdende type, men da han mødte Henry, som de ansatte hos Wellington Bird Rehabilitation Trust først troede var en pige og navngav Henrietta, forvandlede han sig til en beskyttende kæreste.

Thomas og Henry, som svanen kom til at hedde, da folk opdagede, at det var en han, var uadskillelige i 18 år – lige indtil Henry faldt for Henrietta – en hunsvane, der blev tildelt hans oprindelige navn.

- Han (Thomas, red.) blev meget aggressiv og begyndte at banke svanerne. Men så snart deres æg var klækket, ændrede han sig fuldstændigt og tog sig af deres unger, som var det hans egne, fortæller Mik Peryer, der arbejder som fugle-tur-operatør i den lille by Waikanae, til britiske Metro.

Thomas blev hængende, da kæresten Henry fandt sammen med Henrietta og i alt fik 68 unger. De tre indgik i et polyamorøst forhold og samarbejdede om svaneungerne. Foto: Wellington Bird Rehabilitation Trust

Så Thomas hjalp til med at tage sig af Henrys og Henriettas svaneunger, og dem blev det til 68 af gennem årene. De tre endte med at indgå i en form for polyamorøst forhold med hinanden.

Alene igen

Tilbage i 2009 knustes Thomas’ hjerte, da Henry døde af alderdom. Hans mage Henrietta kom hurtigt i et nyt forhold med en anden svane, så Thomas var alene.

I en kort periode fandt han dog sammen med en hun-gås, som han fik 10 gæslinger sammen med. Men de blev stjålet af gåsen George, som tog sig af ungerne, som var de hans egne.

De sidste otte år af Thomas’ liv var lidt af en tragedie. Dem tilbragte han i et fuglereservat i Wellington, hvor han blev chikaneret af svanerne efter at han var blevet blind.

Da Thomas døde tidligere i år, 40 år gammel, gik nyheden om hans liv og hans død verden rundt. Borgmester Pinky Agnew deltog endda i begravelsen, da Thomas blev stedt til hvile ved siden af sin store kærlighed Henry.

- Det er en kærlighedshistorie, men den bryder også grænser og indeholder det homoseksuelle forhold, hvilket jeg synes er vidunderligt, siger Mik Peryer, der har skrevet flere bøger om fuglenes forhold.

Thomas endte sine dage alene og blind. Nu vil lokale beboere samle ind til en statue af ham og kæresten Henry, som han er begravet ved siden af. Foto: Wellington Bird Rehabilitation Trust

En lokal beboer har nu startet en indsamling på omkring en halv million kroner, som det vil koste at få opført statuer af Henry og Thomas.

