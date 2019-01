Gabon har nedkæmpet kupforsøg og fanget manden bag

Et kupforsøg i det afrikanske land Gabon er mandag blevet nedkæmpet, og 'situationen er under kontrol'. Det oplyser landets regering.

Senere mandag eftermiddag oplyser regeringen, at den hovedansvarlige bag kuppet er blevet anholdt. Derudover er to soldater blevet dræbt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ny melding fra kup-ramt land: 'Situationen er under kontrol'

Det fremgår ikke umiddelbart, hvem den ansvarlige er.

Tidligere lød det, at de fleste af de oprørske soldater, som forsøgte at gennemføre kuppet, er blevet anholdt.

- Roen er genetableret. Situationen er under kontrol, siger regeringens talsmand, Guy-Bertrand Mapangou, til AFP.

Soldater i det lille, olierige afrikanske land havde tidligere mandag taget kontrol over den statslige radio, hvor de oplæste en erklæring, mens der lød skud i hovedstaden Libreville.

Indbyggere i byen sagde, at kampvogne og væbnede køretøjer fra militæret kørte rundt i gaderne. Få timer efter blev kupforsøget meldt nedkæmpet.

Officererne fordømte i deres erklæring på radioen en nytårstale, som blev holdt af landets præsident, Ali Bongo Ondimba. I erklæringen lovede soldaterne bag kupforsøget at "genoprette demokratiet i landet".

Gabon, der har lidt over to millioner indbyggere, har været styret af den samme familie i 50 år. Landet ligger i det vestlige Centralafrika.

Ifølge en kilde tæt på regeringen var det "en lille gruppe soldater, som stod bag kuppet".

Den 59-årige præsident Ali Bongo har været i udlandet siden oktober, og der er rygter om, at han har været ramt af et hjerteanfald.

Han sendte sit nytårsbudskab fra en hospitalsseng i Marokko.

- Dette har forstærket en udbredt tvivl om, at han er i stand til at lede landet, hed det i en erklæring fra oprørerne.

De havde oprettet den selverklærede Gabons Forsvars- og Sikkerhedsstyrkers Patriotiske Bevægelse.

Præsidenten erkendte i sin nytårstale, at han havde helbredsproblemer, men han sagde, at han var i bedring.

Han havde svært ved at udtale visse ord og kunne ikke bevæge sin højre arm, men syntes ellers at have det rimeligt.

Ali Bongo blev genvalgt som præsident i 2016, men der blev fremsat beskyldninger om valgsvindel. Hans valgsejr var snæver. EU har åbent betvivlet det officielle resultat.

Bongo overtog magten efter sin far, som døde i 2009. Faren ledede Gabon i 42 år. Sønnen er ofte blevet kaldt 'Monsieur Fils', hvilket betyder 'Hr. Søn'.

