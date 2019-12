Gadehvalp med skævt ansigt leder efter et nyt hjem

Bethany, en ni måneder gammel labradorblanding, bor lige nu hos en plejefamilie ved Norwich i England. Men den unge hunhund leder desperat efter et permanent og trygt hjem.

Det skriver blandt andre britiske Metro.

Organisationens første opslag om Bethany fra Rumænien er gået viralt, så nu bliver de kimet ned fra interesserede potentielle nye hundeejere. Foto: Kennedy News and Media

Det er organisationen Safe Rescue For Dogs, der varetager adoptionen af Bethany og mange andre hvalpe. I opslaget på deres hjemmeside skriver de, at Bethany er en ud af fem hvalpe født af en drægtig gadehund i Rumænien. Hele fire af de fem hvalpe i kuldet havde et deformt ansigt.

Heldigvis for de små hvalpe havde den drægtige hunhund tilfældigt mødt en venligtsindet familie, som tog sig af hende og hvalpene, mens de var helt små. Og selvom en dyrlæge anbefalede at få de deforme hvalpe aflivet, nægtede familien, at de skulle lade livet, bare fordi de så anderledes ud. De tog sig af dem indtil de kunne blive transporteret til England til adoption.

Ifølge Safe Rescue For Dogs er ansigtsdeformiteten ingen hindring for hverken Bethany eller hendes søskende.

Bethany som purung hvalp før hun blev reddet fra Rumænien. Foto: Kennedy News and Media

'Det er glade, sunde, legesyge og kærlige hvalpe. De kan spise og drikke uden hjælp, og er alle blevet neutraliseret uden nogen komplikationer. Bethany har en evigt logrende hale og giver de bedste kram. Hun er upåvirket af sin misdannelse, fordi hun aldrig har kendt til andet', lyder det i adoptionsteksten.

Siden organisationen i sidste uge lagde et opslag på Facebook om Bethany, der leder efter et nyt hjem, har de svømmet i henvendelser fra både medier og fra folk, som ønsker at adoptere hende og søsteren Carolina. I et af opslagene langer organisationen ud efter at have fået flere kommentarer om, at de har brugt de deforme hunde i et forsøg på at samle ekstra penge ind.

'Se dig i spejlet, dine grimme ord skinner igennem dig, og der er ingen, der beder dig om at tage en oneway-tur til dyrlægen og få sprøjten', skriver de blandt andet i opslaget.