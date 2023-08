Gaderæs aflyst efter alvorlig ulykke

Lørdag eftermiddag har arrangøren af et planlagt gaderæs i Odense aflyst showet få timer før starten.

Det skyldes en ulykke, hvor en frivillig er kommet alvorligt til skade.

Det skriver arrangøren, Racedays.dk, på Facebook.

'Hej alle. Hermed en trist besked. En af vores frivillige er kommet alvorligt til skade i et trafikulykke, imens han transporterede vores udstyr. Vi er derfor nødt til at aflyse. De pårørende er orienterede,' skriver de.

Bilshowet er et lovligt 'streetrace', der skulle have fundet sted sydøst for Odense Centrum lørdag fra klokken 18.00 til 24.00.

På Facebook havde flere end 300 personer tilmeldt sig arrangementet.

Racedays.dk skriver desuden, at tilmeldte gæster for sendt penge tilbage hurtigst muligt.