Gækkebrevet er helt gak, gak

Vi tjekker traditionerne i påsken sammen med sognepræst - hvad har mest at gøre med historien om Jesus: Gækkebrevet eller påskeægget?

Gæk, gæk, gæk. Mit navn det står med prikker, pas på det ikke stikker.

De fleste af os har sendt, klippet og udsmykket et gækkebrev - omend det kan være en del år siden.

Nogle af os har også været så heldige, at få et påskeæg retur, hvis modtageren ikke kunne gætte, hvilket navn de små prikker gjorde det ud for.

En hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Men hvor meget har papirklip og chokoladeæg egentlig med påske at gøre?

Ekstra Bladet har tjekket påsketraditionerne sammen med sognepræst Helene Ferslev i Sydhavnen i København.

Et kristent chokoladeæg

Og det lader altså ikke til, at Jesus og disciplene har siddet og klippe-klistret med den slags kryptiske breve.

- Det er vist mere en folkelig tradition. I dag er det jo mest børn, der sender gækkebreve til bedsteforældrene, men i gamle dage var det forelskede unge, der erklærede deres kærlighed, siger sognepræsten.

Alligevel kan en del af traditionen dog godt gå an i kirken.

Påskeægget holder lidt mere end gækkebrevet. I hvert fald i kristen forstand, forklarer Helene Ferslev, sognepræst i Sydhavnen i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvis man ikke har gættet afsenderen inden tre dage, skal man jo give et påskeæg. Og dét er i den grad et symbol i kristendommen, siger Helene og forklarer, hvad det er et symbol på:

- På opstandelsen og på frugtbarhed og nyt liv.

Jamen, det er jo hele tre ting på én gang. Et religiøst kinderæg, fristes man næsten til at sige.

Gådefuld fortælling

Når det kommer til selve påsken, gemmer ægget også på masser af symbolik, mener præsten.

- Æggets tomme skal er i påskefortællingen den tomme grav, hvor Jesus er opstået til livet igen, siger hun.

Selvom gækkebrevet som sådan ikke har noget med påsken at gøre, kan hun ved nærmere eftertanke alligevel forbinde de to ting.

- Hvis gækkebrevet skal kobles til påsken, så er det med det gådefulde i at få et gækkebrev. Påsken er jo også en gådefuld fortælling, hvor ting bliver synlige hen ad vejen, forklarer Helene.