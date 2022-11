Gær tilbagekaldes: Risiko for metalsplinter

Økologisk gær solgt i Irma-butikker i hele landet tilbagekaldes, da der er risiko for metalsplinter i produktet

Skærtoft Mølle A/S tilbagekalder økologisk gær, der er blevet solgt i Irma-butikker over hele landet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tilbagekaldelsen skyldes en teknisk fejl, der gør, at der er risiko for at finde metalsplinter på 1-2 mm. i produktet.

'Metalsplinter i produktet udgør en potentiel sundhedsrisiko. Hvis du har spørgsmål til sygdom eller symptomer, skal du kontakte egen læge eller vagtlægen', skriver Fødevarestyrelsen.

Man opfordres til at smide pakken ud eller levere den tilbage til den butik, hvor det er købt.

Der er tale om 'økologisk gær' fra Skærtoft Mølle A/S med udløbsdato 20. november 2022.

Lotnummer er 4331 og stregkodenummeret er 5707989010062.

