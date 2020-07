Gæst med corona besøgte populær bar

Skandinaviens største pub, The Old Irish Pub på Vesterbrogade i København, har haft besøg af en gæst, der nu er testet positivt for covid-19.

Den syge gæst har været på besøg på pubben fredag 17. juli.

Det skriver baren på Facebook.

'Fredag den 17/7 havde vi besøg af en gæst, som nu i dag er blevet testet positiv for Covid-19.

Lige nu arbejder vi på at få flere informationer om hvilket tidsrum gæsten besøgte os den 17/7, og hvor på pubben han har været under besøget,' skriver The Old Irish Pub.

Den populære bar reklamerer med at være Skandinaviens største pub, så der kan potentielt have været mange gæster på besøg.

Pubben ligger lige over for hovedindgangen til Tivoli.

Normalt fungerer pubben som sportsbar og diskotek i de senere nattetimer.

Grundet coronavirussen har stedet dog siden genåbningen lukket festen for gæster kl. 24, som regeringens regler foreskriver.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra The Old Irish pub på Vesterbrogade i København.

Opdateres ...