Gæst stanget af bison i Knuthenborg Safaripark

Der findes flere vilde dyr i Knuthenborg Safaripark, og blandt andet derfor er det naturligvis vigtigt, at man overholder de retningslinjer, der gælder i parken.

Men da en flok bisonokser lørdag lå og spærrede udgangen til parken, blev en mandlig gæst så utålmodig, at han valgte at trodse parkens forbud, skriver TV2 Øst.

- Han er steget ud af sin bil for at flytte på en bison, som han så er gået hen imod og har klappet ad eller skubbet til. Jeg ved ikke præcis, hvad han har gjort, men i hvert fald har den her bison følt sig truet og er begyndt at løbe efter ham, siger kommunikationschef i Knuthenborg Safaripark, Camilla Ellehammer Haxgart.

Manden blev stanget af bisonoksen, formentlig fordi den følte sig truet og forsøgte at beskytte sin kalv, fortæller kommunikationschefen.

Det vides ikke, hvorvidt manden led mén af hændelsen, da han straks efter satte sig ind i sin bil og kørte væk.

Vagterne i Knuthenborg Safaripark nåede ikke at kontakte manden, før han forsvandt, da ingen af vagterne befandt sig ved bisonokserne, da hændelsen fandt sted.