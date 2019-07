Gæster på Bakken: Vi blev truet med tæsk af personale

Besøgende på Bakken fortæller, at de tirsdag blev truet med tæsk af en medarbejder, da de tog billeder af en af forlystelsesparkens forlystelser, der var gået i stå for anden gang på en uge

- Når jeg kommer ned herfra, så smadrer jeg jer!

Sådan truede en medarbejder på Bakken flere gæster, da de tog billeder og filmede, at en af parkens forlystelser var gået i stå for anden gang på en uge. Det forklarer flere af hinanden uafhængige personer til Ekstra Bladet.

Det var forlystelsen 'Tornadoen', der endnu engang gik i stå, hvilket også skete sidste onsdag, hvor flere personer måtte hjælpes ned.

Ejeren af forlystelsen, den kendte bakkesangerinde Dot Wessman, afviser episoden og vil ikke kommentere 'Tornadoens' sikkerhedsprocedurer.

Drama i forlystelsespark

Ingen form for sikkerhedsudstyr

Mathias Steck var taget en tur til den nordsjællandske forlystelsespark med sin kæreste for at nyde den lune sommeraften.

Aftenen udviklede sig dog ifølge den 20-årige mand yderst dramatisk med en uforsvarlig redningsaktion, trusler om tæsk fra en medarbejder og vagter, som forsøgte at smide gæster ud af parken, fordi de valgte at dokumentere optrinnet med deres mobiltelefoner.

Omkring klokken 23.00 befandt Mathias Steck og kæresten sig ved siden af forlystelsen, der var gået i stå, mens 5-7 medarbejdere forsøgte at bringe de fangede gæster i sikkerhed fra den 10 meter høje rutsjebane.

Her bemærkede den unge mand, at ingen af medarbejderne tilsyneladende var iført sikkerhedsudstyr, og at gæsterne blev guidet ned på en stige uden at være spændt fast på den ene eller anden måde.

- En af de ansatte rendte rundt på en rund skinne i fem meters højde uden seler eller nogen former for sikkerhedsudstyr. Hvis jeg havde siddet deroppe, havde jeg ikke været tryg ved, at min kæreste og jeg skulle begive os ud på en høj stige, forklarer Mathias, som tilføjer, at han har tænkt sig at ringe til Arbejdstilsynet med sin bekymring for sikkerheden.

20-årige Mathias Steck og kæresten, Mie Malou Specht, fik sig noget af en ubehagelig afslutning på en hyggetur til Bakken i Nordjælland. Her overværede de en uforsvarlig redning af gæster, blev truet med tæsk af en medarbejder, og en vagt forsøgte at smide dem ud, fordi de filmede optrinnet på en mobil. Privatfoto.

Medarbejder truede med tæsk

Mens Mathias Stecks opmærksomhed var rettet mod den ifølge ham farefulde redningsaktion, gik en medarbejder, som befandt sig på rutsjebanen, ifølge Mathias mere op i, at en stribe gæster havde taget deres mobiltelefoner frem.

- En mand med hvidt tøj stod og råbte, at hvis ikke vi fik telefonerne væk, så ville han kraftedeme smadre os. Vagten gik også rundt og blev sur og sagde, at vi skulle forlade Bakkens område, fordi vi filmede. Der blev min kæreste så nervøs, at hun lige trådte 10 skridt tilbage, siger han og tilføjer:

- Et svensk forældrepar blev også truet, mens deres børn sad deroppe. Den er jo helt gal.

Mathias Stecks forklaring om medarbejderens trusler og vagternes ophidsede adfærd bliver bekræftet af en anden Bakkens gæster, som overværede episoden.

En medarbejder klædt i hvidt truede flere gæster med tæsk, fordi de filmede rutsjebanen, der var gået i stå for anden gang på en uge. Privatfoto.

'Det var utroligt uprofessionelt'

Den 31-årige Mark Holst var taget på Bakken med sin søn, men efter hændelserne tirsdag aften har han måttet revidere sin holdning til forlystelsesparken, der bryster sig af at være verdens ældste.

- Gårsdagens hændelse har helt sikkert ændret min opfattelse af Bakken, og jeg tænker en del over, om jeg skal blive ved med at komme derinde. Jeg håber bestemt ikke, det er mig, som en dag kommer til at sidde fast i en af deres forlystelser og skal balancere ned ad en høj stige, siger han og tilføjer, at man burde have ringet 112.

- Min oplevelser var, at det var utroligt uprofessionelt grebet an, og jeg forstod ikke, hvorfor man prøvede at pille folk ned ad stiger på den måde. Man burde altså have ringet 112, så man kunne have fået folk ned på en sikker måde.

Mathias Steck overvejer også, om han er færdig med at besøge Bakken.

- Vi kommer der engang eller to om året, men Tornadoen er Bakkens bedste forlystelse, og hvis man ikke rigtig tør at prøve den mere, så gør det jo noget ved oplevelsen. Men jeg tænker også på, at vagterne forsøgte at smide os ud.

Rutsjebaneejer: - Jeg er så træt af jer journalister

Ejeren af forlystelsen, den kendte bakkesangerinde Dot Wessman, afviser episoden og vil ikke kommentere 'Tornadoens' sikkerhedsprocedurer. Foto: Mogens Flindt

Tornadoen på Bakken er delvist ejet af den kendte bakkesangerinde Dot Wessman, der benægter hændelserne, sådan som Ekstra Bladets kilder beskriver dem.

- Jeg har været i kontakt med flere af hinanden uafhængige personer, der fortæller, at de tirsdag aften er blevet truet med tæsk af en medarbejder på Bakken, som var utilfreds med, at de tog billeder af 'Tornadoen', der endnu engang var brudt sammen. Hvordan forholder du dig til det?

- Jeg har ingen medarbejdere, der har truet med tæsk. Jeg var der selv i går. Det er usandt, og jeg har ikke flere kommentarer. Jeg er så træt af jer journalister. Der er intet galt med sikkerheden, og teknologisk institut har tjekket det hele, siger medejeren af den udfordrede forlystelse, inden hun smækker røret på.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bakkens administrerende direktør, Nils-Erik Winther, men han er ikke vendt tilbage på bladets henvendelser.

Bakken bekræfter dog, at der tirsdag var et driftsstop i forlystelsen Tornadoen.

