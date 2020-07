Gæster på dansk feriecenter smittet med corona

En familie, der i weekenden kom hjem efter en uges ophold på feriecentret Landal Seawest i Nørre Nebel nord for Esbjerg, er konstateret smittet med coronavirus.

Familien kom hjem lørdag, og samme dag blev tre familiemedlemmer testet positive for coronavirus.

Det bekræfter Kent Lodberg, der er salgs- og marketingschef i Landal Seawest, over for Ekstra Bladet.

- Familien bliver kontaktet, da man laver smittesporing. De er ikke blevet smittet i parken, men havde det selv uden at vide det, mens de var her.

- Vi ved, at familien har badet og opholdt sig i centret. De medarbejdere, der har været i direkte kontakt med familien, er blevet sendt i isolation - det gælder også rengøringspersonalet, siger Kent Lodberg.

Landal Seawest har afdelinger i Danmark, Holland og Tyskland. PR-foto.

De ansatte er blevet testet for coronavirus. De, der har fået svar på deres test, er ikke konstateret smittet.

Feriecentret har desuden valgt at underrette alle gæster, der har været på stedet samtidig med familien.

'Parken har været i kontakt med sundhedsmyndighederne, som vurderer risikoen for smitte som værende lav (...) Desuagtet vil vi for god ordens skyld opfordre alle gæster, der har været her i perioden 05.07.2020-11.07.2020, til at være ekstra opmærksomme på symptomerne samt at blive testet', står der i mailen til de berørte gæster.

Kun plads til 100 i badeland

Landal Seawest har kæder i Danmark, Holland og Tyskland.

- Vi følger alle myndighedernes retningslinjer, men med 100.00 gæster gennem de danske parker skulle vi jo rent statistisk få et par smittede igennem på et tidspunkt. Derfor har vi også været forberedte på, at det ville ske, siger Kent Lodberg.

- Men generelt har vi strikse regler om, at der skal være afstand mellem familierne, og så er kapaciteten kraftigt formidsket. Hvor vi normalt kan have 1000 gæster i badelandet, tillader vi nu 100 gæster på samme område.