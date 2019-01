Gæster på mareridts-krydstogt: 277 passagerer ramt af sygdom

For hundredvis af gæster på et krydstogt er drømmerejsen blevet forvandlet til en sand mareridtsferie.

Fredag er situationen på skibet Oasis Of The Seas så katastrofal, at man har været nødt til at skære en del af turen fra. Det enorme krydstogtskib, der en gang var verdens største, er nemlig ramt af den uheldige norovirus, som er bedre kendt under navnet 'roskildesyge'.

Det betyder konkret, at 277 passagerer og personale kaster op konstant og ligger med kraftig diarré, mens kaptajnen har vendt skuden og sat kursen direkte mod havnen i Miami.

Komplet kaos

Flere passagerer har fortalt om kaotiske scener ombord på Oasis Of The Seas, melder det britiske medie Sky News. Der skulle angiveligt have været nærmest mytteri på skibet, da personalet nægtede folk at gå i land, som skibet sidst lagde til i byen Falmouth på Jamaica.

Efter en forkortet tur rundt i det caribiske øhav er krydstogtskibet nu atter på vej mod Port Canaveral i Miami, hvor gæsterne altså får lov til at gå i land, fortæller Owen Torres, der er talsmand for Royal Caribbean, som ejer skibet.

- Vi synes, at det er den rigtige ting at gøre at få alle hjem tidligere, i stedet for at have gæster som er bekymrede for deres helbred, siger han ifølge Sky News.

- At stoppe krydstogtet tidligere vil give os mere tid til at gøre rent på skibet, før vi sejler ud på en ny rejse med nye passagerer, uddyber talsmanden.

Oasis Of The Seas var tidligere verdens største krydstogtskib. Den titel tilhører nu skibet Harmony Of The Seas. Foto: AP

Krydstogtskibet har plads til 6000 gæster, så det er altså langt fra alle, der løber i pendulfart fra sengen til toilettet. Den planlagte syvdagestur er blevet cuttet ned med et par dage, og det har til gengæld vakt stor utilfredshed hos nogle af de passagerer, som ikke er syge.

Under hashtagget #OasisOfTheSeas raser flere gæster på det sociale medie Twitter.

'I dag er det min fødselsdag. Vi har glædet os sådan til at se og opleve Jamaica. Men selvfølgelig er vi fanget på båden, fordi nogle folk har fået norovirus', skriver Elizabeth Schellberg eksempelvis.

En anden gæst raser:

'@RoyalCaribbean det her ikke den tur, som vi har købt. #Kompletkaos.

Royal Caribbean forsøger dog at dæmme op for utilfredsheden. Selskabet lover, at alle passagerer vil få refunderet den fulde billetpris.