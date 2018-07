Gæster raser over aflyst festival: Arrangøren vil ikke refundere billetter

Det, der skulle have været en festlig weekend 24. og 25. august med masser af hiphop- og rockmusik, er endt som lidt af en hovedpine for de ca. 2000 mennesker, der havde købt billet til festivalen For Evigt.

De aner nemlig ikke, om de nogensinde får de penge, som de har brugt på billetten, at se igen.

- Det er utroligt irriterende. Jeg regner ikke med at få hverken svar fra Tanja eller mine penge tilbage, fortæller 24-årige Kasper Jensen, der havde købt billet til festivalen, til Ekstra Bladet.

Det er denne billlet hele striden handler om. Kasper Jensen og andre kan ikke få deres penge refunderet, selvom festivalen er aflyst. Foto: Kasper Jensen

Arrangøren bag festivalen Tanja Haddaoui har tidligere oplyst til BT, at hvis man havde købt en billet til festivalen, kunne man få pengene refunderet hos Billet.dk, men den holdning deler billetfirmaet ikke.

De mener, det er Tanja Haddaouis ansvar, at sørge for, at billetkøberne får deres penge retur.

'Da Tanja Haddaoui oprettede billetsalget, bad hun om at få billetindtægten direkte ind på egen konto. Det vil sige at For Evigt Events og Tanja Haddaoui har dine billetpenge på deres konto, og i denne situation skal arrangøren selv sørge for tilbagebetaling i tilfælde af aflysning', skriver Billet.dk i en mail til de berørte kunder.

Billet.dk har i en mail forklaret, at det ikke er dem, der står for refunderingen af billetterne, som arrangøreren ellers påstår. Foto: Privat

Tilbage sidder en række skuffede festivalgæster, der håbede, der var kommet bedre styr på festivalen i forhold til sidste år.

- Jeg er først og fremmest skuffet, fordi jeg havde glædet mig til at skulle af sted. Jeg var der sidste år, hvor der også var en masse problemer, men vi tænkte, at de havde fået styr på det, og derfor købte vi billet igen i år, fortæller Kasper Larsen.

Han forsøgte at kontakte arrangøren bag For Evigt festivalen gennem Facebook, men siden blev lukket ned kort efter aflysningen af festivalen, og det får Kasper Larsen til at undre sig.

- Det er svært at finde ud af, hvad der er hoved og hale i den her sag. Men hun har hele tiden sagt, at pengene fra billetsalget skulle sættes ind på hendes konto, så det lugter da langt væk.

- Man kan sagtens konspirere i, at hun har tænkt sig at beholde pengene, og at det måske har været planen hele tiden.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tanja Haddaoui.

