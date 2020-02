Gakgak på cykelstien: - Vi har begået en fejl

Aalborg Kommune og cykelstien ved Vestre Fjordevej er tydeligvis ikke gode venner.

I hvert fald ikke når man ser på, hvordan cyklisternes motorvej er indrettet. Således står der tre solide træer midt på cykelstien, hvorfor cyklisterne skal være yderst atletiske, når skal køre slalom på vej til deres gøremål.

Ekstra Bladet har selv været forbi for at se, hvor grelt det står til. Og ja, det ser komisk ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvem tænkte, at det er en god idé? Foto: Anders Brohus

Se også: Mor fik besked fra naboen: Din søn er nøgen i vinduet

- En fejl

Det var i første omgang TV2 Nord, der beskrev den mærkværdige vejkonstruktion, efter at man i Facebook-gruppen 'Aalborg i små fotoglimt' havde delt et billede af cykelstien.

TV2 Nord har samtidig fået svar fra stadsingeniør Sven Erik Pedersen, der har været med til at udvikle cykelstien, og han lægger sig fladt ned.

- Vi har begået en fejl, og det kan vi lige så godt sige. De er jo ikke indrettet, så man med bare nogenlunde fornuft, kan gebærde sig forbi med cykler, siger han.

Se også: Verdens værste og mest skræmmende kat: Nu kan hun blive din

Træer bliver fjernet

I Facebook-gruppen, som Ekstra Bladet også er medlem af, er Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, med i debatten.

Han beretter om, at træerne vil blive fjernet, så man igen sikkert kan bevæge sig på cykelstien.

'Jeg har ikke set den meget kreative løsning før jeg blev tagget her i gruppen. De har strakt sig langt i By og Landskabsforvaltningen for at bevare vejtræerne, når der blev etableret en cykelbane. Men det fungerer tydeligvis ikke her. Så vejtræerne bliver nu fjernet, så der kommer ordentlige og sikre cykelbaner på Vestre Fjordvej,' skriver han i oplaget.

Voldsmand overmandet af lyserød 'dinosaur'

Se også: Klar til apokalypsen: Her er det zombie-sikrede fremtidshus

Overlevede 22 dage alene i frosthelvede