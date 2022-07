Gal igen: Kommune fraråder badning!

Fra mandag fraråder Odsherred Kommune at bade i vandet ved Vraget Strand, der ligger i Nekselø Bugt.

Det sker, efter at en vandprøve, der blev taget i fredags, viser for højt indhold af E. coli-bakterier og Enterokokker i badevandet.

Det er ikke første gang, at der er problemer med badevandet i Odsherred denne sommer. For nyligt var den gal i Rørvig, og her måtte man også fraråde badning, indtil vandet i sidste uge blev testet ok.

Nu er den så gal igen.

Har du badet ved stranden siden fredag, og oplever du maveproblemer, bør du kontakte din læge, lyder det.

'Når vi fraråder badning, sker det altid i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved maveproblemer efter badning, kontakt egen læge', skriver kommunen på dens hjemmeside.

Odsherred Kommune vil hurtigst muligt få taget en ny prøve, og resultatet af prøven vil kunne ses på kommunens hjemmeside og Facebookside.