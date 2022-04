Gal igen: Mere Kinder-chokolade trækkes tilbage

Det er snart ikke til at finde hoved og hale i, hvilke Kinder-chokolader, man skal holde sig fra, hvis man vil undgå at blive udsat for salmonella.

Fødevarestyrelsen har nemlig endnu en gang opdateret deres ellers lange liste med endnu et Kinder-produkt.

Det drejer sig om 'Kinder Maxi Surprise Christmas', som skal væk fra supermarkederne, og så har styrelsen også opdateret, den kode man skal kigge efter ved chokoladen 'Kinder Schokobons Halloween'.

Væk fra hylderne

Mandag var Ekstra Bladet på jagt efter Kinder-overraskelser, der var trukket tilbage og fandt i den forbindelse Netto-forretninger, som stadig solgte den 'forbudte' chokolade.

Det fik Salling Group, der ejer Netto, til at reagere og sende endnu en besked ud til deres butikker.

- Vi har netop rakt ud til samtlige Netto-butikker i Danmark, der lige nu gennemgår hylderne en ekstra gang, sagde Emmelie Christensen, kommunikationsmedarbejder i Salling Group, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Dagen efter var chokoladen fjernet fra hylderne, men nu kan den være gal igen, hvis ikke man holder øje.



130 syge af salmonellaforgiftning

Det var allerede i sidste uge, at Fødevarestyrelsen var ude med den første besked om faren ved visse Kinder-chokolader.

Det skyldes, at omkring 130 personer er blevet syge af salmonellaforgiftning efter at have indtaget Kinder-produkter, der er produceret på en Ferrero-fabrik i Belgien.

Efterfølgende har fabrikken valgt at trække deres produkter tilbage og lukke ned.