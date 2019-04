Galning på fri fod: Skærer ører af katte

Katteejere fra den engelske by Norwich holder ekstra godt øje med deres katte for tiden, da der på to uger er fundet to katte, som lå i en pøl af blod med afskårne ører.

Nu arbejder politiet på højtryk for at finde synderen.

Det skriver flere britiske medier - heriblandt The Sun, BBC og Norwich Evening News.

Første tilfælde fandt sted 13. april, da 27-årige Georgina Barnes så sin kat, Bubba, ligge tæt på sit hjem. Bubba var blevet dolket i ryggen og havde fået skåret begge sine ører af.

Georgina Barnes skyndte sig til nærmeste dyrlæge og kontaktede politiet.

- Han (Bubba, red) havde mistet meget af sin pels, og det så ud til, at han var blevet skalperet, siger hun til The Sun.

Dyrlægen formåede dog at redde katten, selvom den havde tabt meget blod og var i stor smerte.

- Jeg blev fortalt, at det ikke så ud til, at min kat var blevet skadet af et andet dyr, men at det var gjort med en kniv, fortæller Georgina Barnes.

To uger efter opdagede 35-årige Sarah Cutting en kat, der også have fået skåret sine ører af.

Det var ikke hendes egen kat, men hun kendte den godt forvejen, da den til tider kom forbi hendes hjem. Den engelske kvinde har sidenhen døbt den 'Patch'.

Sarah Cutting og hendes mand fandt også en anden død kat, som var blevet brutalt myrdet, da de efterfølgende ledte i området efter mistænkelige personer.

Katten Patch er i dag kommet sig over sine skader, og Sarah Cutting vil tage sig af katten.

Britisk politi har endnu ikke fundet personen, som har begået disse ugerninger.