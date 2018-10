Galt eller genialt: Dansk by får svinedyrt slogan

Tønder Kommune har betalt et konsulentfirma 250.000 kroner for at finde på et nyt slogan. Det møder kritik fra flere borgere

I Tønder har kommunen en mission. Den danske grænseby skal gøres mere tydelig på landkortet.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen med borgmester, Henrik Frandsen, i spidsen at sende et nyt slogan til den sønderjyske by i udbud i foråret. Onsdag kunne kommunen så i sammenspil med Værksted Tønder på et pressemøde løfte sløret for resultatet.

Og det har ikke været helt billigt. JydskeVestkysten kan nemlig afsløre, at de godt 38.000 borgere i Tønder Kommune har betalt en fyrstelig sum for det nye slogan - 'Rig på tur'.

Gjort brug af ekstern konsulent

Tænker du, at arbejdet med at opfinde et slogan ikke burde være specielt dyrt, kan du godt tro om igen.

Konsulentvirksomheden Aros Kommunikation fra Aarhus skal nemlig honoreres med 250.000 kroner for arbejdet med at finde på Tønder Kommunes nyeste skud på branding-stammen.

Spørger man Venstre-borgmesteren - og formand for Værksted Tønder - Henrik Frandsen, er sloganet ikke kun blevet godt modtaget af kommunens borgere, men også udviklet i samarbejde med dem.

- Der var stor opbakning til sloganet og mange mente, at det var godt fundet på. Jeg har mange positive tilbagemeldinger, sagde borgmesteren på pressemødet.

Aros Kommunikation har interviewet og fået input fra i alt 135 mænd og kvinder i kommunen, ligesom en erhvervsklasse fra EUX er blevet taget med på råd i forbindelse med projektet.

Men ikke alle er lige begejstret for det nye slogan i den sønderjyske kommune. Allan Svendsen skriver eksempelvis via sin Facebook-profil:

'Kendskabet til Tønder Kommune er allerede øget, vi er til grin i hele Danmark', lyder den kontante kritik.

Læs flere kommentarer fra vrede borgere herunder:

Positivt slogan

Flere personer skriver også på de sociale medier, at de ikke forstår betydningen af sloganet. En af dem er Andreas Petersen, der i et læserbrev i JydskeVestkysten fredag giver det nye slogan en hård medfart.

Han kritiserer blandt andet ordvalget og stempler samtidigt sloganet som værende uden effekt. På pressemødet onsdag kunne Jesper Hansen, der er direktør i Aros kommunikation, dog forklarer, hvorfor man netop nåede frem til 'Rig på tur'.

Man skal nemlig være opmærksom på den signalværdi der er i ordet 'tur', som ifølge direktøren sætter krøllen på halen for flere positive ord. Her nævnte han en række turord, der kan associeres med Tønder Kommune: Arkitektur, natur, kultur, madkultur, slusetur, klaviatur, optur, marsktur og kreatur.

- Opgaven har været spændende og også lidt udfordrende. I drømmer ikke om, hvor meget man kender til Tønder Kommune i forvejen, fik Jesper Hansen også indført.

Direktøren mener, at et 'spiseligt' slogan skal overlade noget til den enkelte, der med fantasien kan komme med sin egen egen fortolkning.

Før det nye slogan kan benyttes, skal kommunalbestyrelsen vedtage det. Den endelige godkendelse er på dagsordenen den 25. oktober.

Se flere reaktioner på det nye slogan i Tønder Kommune her:

For 250.000 skattekroner har Tønder Kommune fået nyt slogan. Som er ...... “Rig på tur” https://t.co/sf89sE1MWp — Mads Brügger (@MBrgger) 5. oktober 2018

For det første forstår jeg ikke sloganet, men det er nok bare mig.. Men at bruge 250.000 skattekroner på det?!



Nyt slogan skal vende nedtur til optur for Tønder Kommune | Tønder | https://t.co/yBG3skbMFo https://t.co/b1ULH4g2mc — Anders Lorentsen (@anderslorentsen) 5. oktober 2018

