Galt eller genialt? Her kan du bedømme dit barns institution

Vil du give dit barns institution en stjerne-karakter? Det kan du på Mette Topholms hjemmeside, men idéen møder kritik.

Mette Topholm er mor til to børn - en på tre måneder og en på to år. Hun manglede selv et overblik over de dagtilbud, der findes i hendes nærområde, hvilket gav hende idéen til hjemmesiden voressmaa.dk.

Her kan forældre gå ind og give deres barns institution 1 til 5 stjerner og tilføje uddybende kommentarer.

- Jeg havde fundet en masse institutioner på kommunens hjemmeside (Aalborg, red.), læste diverse tilsynsrapporter og var ude at besøge nogle forskellige steder.

- Men jeg manglede stadig nogle andre forældres subjektive holdninger til, hvordan institutionerne var og fungerede, forklarer Mette Topholm til Ekstra Bladet.

Hun lavede også et opslag på Facebook, hvor hun søgte råd og vejledning. Mange var gode, men der var også nogle problematiske imellem.

- Jeg oplevede, at kommentarsporet stak helt af, og folk begyndte at nævne navne på pædagogerne. Jeg syntes, det blev meget negativt, og det ville jeg gerne væk fra.

Sådan kan en bedømmelse på siden voressmaa.dk se ud. Foto: Voressmaa.dk

Kritik fra FOLA og BUPL

Det er ikke alle, der er lige begejstret for Mette Topholms initiativ.

- Det bliver meget individbaseret, og der kommer subjektive holdninger om, hvad der er godt og skidt. Da det er stjernebaseret, er det ikke dækkende, lyder kritikken fra Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation, FOLA, i et svar til Ekstra Bladet.

- Det er ikke noget, der kan erstatte et besøg hos dagtilbuddet. Her kan man spørge, om man må komme ind, mens pædagoger og børn er til stede. Om der er noget, man skal være opmærksom på og spørge ind til personaleudskiftning.

Desuden påpeger formanden, at det også kan påvirke medarbejderne i den pågældende institution, at deres arbejde bliver bedømt gennem et stjernesystem. Og at det primært er dem med negative kommentarer, der vil benytte sig af hjemmesider som Mette Topholms.

- Det kan være, at man en dag får sagt et eller andet, som havner på sådanne sider.

Signe Nielsen synes dog, at kommunerne bør stramme op i deres tilsynsrapporter over daginstitutionerne, for at forældrene på den måde kan danne sig et bedre overblik.

BUPL, pædagogernes fagforening og a-kasse, har også været ude at kritisere hjemmesiden og lignende sider, men organisationen har ikke ønsket at kommentere på sagen over for Ekstra Bladet.

Gør os dummere, end hvad vi er

Kritikken vil dog ikke afholde Mette Topholm fra at fortsætte sin hjemmeside og håbet er, at kritikerne vil tage konceptet til sig.

- Jeg synes, at de fleste, der stiller sig kritiske over for hjemmesiden, gør os forældre lidt dummere, end hvad vi er. Vi som forældre har selv ansvaret for at sortere i de anmeldelser, der ligger på siden. Vi prioriterer forskelligt i forhold til, hvad der er vigtigt for vores børn.

- På min hjemmeside kan man blive bekræftet i den følelse, man havde, da man besøgte den pågældende institution. Jeg er desuden underlagt nogle gdpr-regler, som jeg skal overholde, derfor nytter det ikke noget, at nogle bliver nævnt ved navn, forklarer Mette Topholm.

Derudover mener hun ikke, at der er hold i, at det kun er dem, der har negative erfaringer, der benytter sig af siden.

- Jeg synes selv, det er ret interessant i forhold til, hvordan det udspiller sig på hjemmesiden. Det er helt sikkert de positive kommentarer, der ligger i top. Jeg har omkring 500 anmeldelser, som ligger klar og ud af dem, er der måske 25 kommentarer, der er mindre gode.

- Jeg har også sorteret et par fra, som ikke var okay.



Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening, KL, for at forholde kritikken fra FOLA. Foreningen er ikke vendt tilbage.