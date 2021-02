Galt trick: Klædte sig ud for at få vaccine

Det sidste halve år har verden fået tudet ørene fulde af den ene historie om vacciner efter den anden.

Men at klæde sig ud som gamle damer for at få et stik med de dyrebare dråber må alligevel tage prisen som den mest mærkværdige.

Ifølge det amerikanske medie The Washington Post var det netop, hvad to kvinder på henholdsvis 34 og 44 år i Florida gjorde for at narre vaccine-personalet.

De havde simpelthen klædt sig ud som bedstemødre med kyse, handsker, briller, og alt hvad det indebærer.

- Det er den mest eftertragtede vare, der er derude lige nu, så vi skal være yderst varsomme, lyder det fra Raul Pino, der er sundhedsdirektør i Orange County, Orlando.

Fik første stik

Og faktisk kan kvinders forsøg på at snyde sig til vaccinen have virket før - i hvert fald havde de begge et kort, der indikerede, at de havde fået den første dose.

Da personalet opdagede kvindernes fupnummer, blev myndighederne tilkaldt, og de to kvinder blev bortvist fra stedet uden at få den anden dose.

Kvinder er ikke de første, der har forsøgt at springe vaccinekøen over.

Pino fortæller videre til The Washington Post, at en ung mand, der deler navn med sin far, forsøgte at bruge farens sygesikringskort til at få den første vaccinedose.

