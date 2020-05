Gambling-konge er død

Manden, der gjorde Macau til et større spille-mekka end Las Vegas, er død

Stanley Ho, der i hele verden er kendt som 'kongen af gambling', er død. Han blev 98 år gammel, skriver AFP.

Ho, der er født og opvokset i Hongkong, havde i 35 år monopol på kasinodrift i Macau, der under hans 'regeringstid' overtog pladsen som verdens gambling-hovedstad foran Las Vegas.

Vandt kasiono-monopol

Monopolet vandt Stanley Ho efter sigende selv i 1961 i et hasardspil, og som har skudt ham ind på lister over verdens rigeste mennesker. Ifølge Forbes var han er af de rigeste mænd i Asien, og i 2006 blev han rangeret som den 86. rigeste mand i verden. Flere beløber er nævnt, men ifølge Bloomberg er Hos formue i omegnen af 15 milliarder dollars.

I 1984 fik Ho tilmed licens til at bygge kasinoer i Portugal, og i 2000 brugte han 30 millioner dollars på at opføre Casino Pyonggyang i Nordkorea.

Ho's Macau-monopol udløb i 2001, to år efter, at Kina genvandt kontrol over øen, der er tidligere portugisísk koloni.

Kina tildelte derefter licenser til konkurrenter, herunder Sheldon Adelsons Las Vegas Sands og Wynn Resorts Ltd., skriver Bloomberg.

Rig på færger

Stanley Ho var fader til 17 børn med fire forskellige kvinder.

Da han i 2018 gik på pension overlod han flere magtfulde poster i sine virksomheder til sine arvinger. Hans datter Pansy er bosat i Hongkong, hvor hun regnes for et af de rigeste mennesker.

En del af hendes formue stammer fra færgedriften mellem Hongkong og Macau.

Stanley Ho blev født i Hongkong 25. november 1921 ind i en velhavende familie af kinesiske og europæisk afstamning. Ho gik senere på universitet i Hongkong. Da Anden Verdenskrig brød ud, invaderede Japan den britiske koloni Hongkong, og Ho flygtede som 21-årig til den neutrale ø Macau.