'Game of Thrones' kontaktede dansk kirke med usædvanligt ønske

Befinder man sig i København, er der god grund til at spidse ører, når klokken slår 16 mandag.

Vor Frelser Kirke, der ligger i den københavnske bydel Christianshavn, spiller nemlig titelmelodien til den ekstremt populære serie 'Game of Thrones' fra kirkeklokkerne, fordi seriens allersidste afsnit er udkommet natten til mandag.

Børn døbes Arya og Khaleesi

- HBO Nordic spurgte mig for lang tid siden, om jeg kunne tænke mig at være med til at lave en markering på den her dag, siger Lars Sømod, der er organist og klokkenist i Vor Frelser Kirke. Det er ham, der skal spille melodien.

- Det er op til en vurdering at finde ud af, om man skal gøre det i hvert enkelt tilfælde. Der er jo mange, der spørger om alt muligt.

- Men den her serie er mere end en serie. Den er jo et fænomen. Det er så bredt forankret, og så synes jeg også, at klokkerne skal bruges, siger han til Ekstra Bladet.

15-årig 'Game of Thrones'-stjerne må ikke selv se 'Game of Thrones'

Lars Sømod, der selv ser serien, går ikke så meget op i, at serien ikke ligefrem er bygget op af kristne værdier.

- Den her serie er jo lidt kontroversiel. Der er mange sexscener og incest i serien. Hører det særlig godt sammen med det kristne og kirkelige liv?

- Der er også masser incest og vold i Det Gamle Testamente.

- Når det handler om klokkespillet, plejer vi at sige, at det vender ud mod verden. Det skal også afspejle, hvad der foregår uden for kirken.

Se også: Hov, så du det? Kendt dansk arkitekt var med i seneste 'Game of Thrones'-afsnit

Han fortæller, at kirken ofte bruger klokkespillet til at markere ting, der betyder noget for mange mennesker, selvom det ikke har noget med kirken at gøre.

- Vi spillede også, da Kim Larsen døde i efteråret. Det blev meget vel modtaget. For nogle år siden spillede vi også sangen fra James Bond-filmen 'Spectre', da den udkom.

- Klokkespillet tilhører mere byen, end det tilhører kirken.

HBO Nordic har annonceret det særlige klokkespil på deres Facebook-side.