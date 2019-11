Gammel julesang bliver lavet om

En ny version af den gamle julesang 'Baby It's Cold Outside' udkommer i november

Frank Loessers kendte julesang 'Baby It's Cold Outside' udkommer 8. november i en ny version med ny tekst.

Det skriver The Guardian.

Den nye udgave af hittet er en duet mellem John Legend og Kelly Clarkson, som udkommer på en opdateret version af John Legends julealbum fra 2018.

Opfordrer til voldtægt

Juleklassikeren har fået en del kritik efter #MeToo-bevægelsen for at opfordre til voldtægt og 'drug rape', blandt andet på grund af tekstbidden 'Sig mig, hvad er der i den her drink?' som kvinden synger til manden.

'Baby It's Cold Outside' er nemlig en duet mellem en mand og en kvinde, hvor manden forsøger at overtale kvinden til at tage med ham hjem.

Kvinden kommer dertil med en række undskyldninger for, hvorfor hun ikke har lyst til at have sex med ham, som han ikke godtager.

John Legend og Kelly Clarkson har indspillet en ny version af juleklassikeren, hvor dele af teksten er omskrevet. Foto: Miriam Dalsgaard

Ny tekst

I den nye udgave af sangen vil dele af teksten være skrevet om. For eksempel til:

'Hvad hvis jeg tager mig en drink mere?'

'Det er din krop og dit valg'.

'Han ville blive vanvittig'

Dean Martin er en af de mange musikere, som har lavet en version af klassikeren. Hans datter kritiserer beslutningen om at omskrive sangen.

- Det er en sød, flirtende og sjov sang. Jeg ved, at min far ville blive vanvittig lige nu, siger hun til the Guardian.

'Baby It's Cold Outside' blev første gang sunget i 1944 og vandt seks år senere en Oscar for bedste sang.