Gammel kending stod bag falske ministerprofiler

Først kom klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard på Twitter - og siden fulgte statsminister Mette Frederiksen trop..

Det kunne man i hvert fald fristes til at tro, da to profiler, som udgav sig for at være de danske ministre, dukkede op på Twitter i mandags.

Den uofficielle Lars Aagaard-profil nåede endda at erklære tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen for død, inden det blev meldt ud, at der var tale om en falsk profil.

Manden bag var italieneren Tommaso Debenedetti, der allerede er godt kendt i fake news-regi.

Det skriver DR.

Falske Mette

Også Mette Frederiksen figurerede pludseligt mandag på Twitter.

Statsministeriet oplyste dog hurtigt om, at der også her var tale om en falsk profil.

Gammel kending

Debenedetti har tidligere oprettet falske profiler for adskillige politikere og kendte, hvorfra han - på falsk grundlag - har erklæret blandt andet Fidel Castro og Bashar al-Assad for døde.

- Jeg ved, det er farligt, men når jeg skriver de falske nyheder, så annoncerede jeg minutter efter, at profilen var falsk, og at jeg stod bag profilen, udtaler Debenedetti til DR.

- Jeg oprettede profilerne bag Frederiksen og Aagaard for at vise, hvor nemt det er at lave falske profiler i en tid med sociale medier, og hvor nemt det er at sprede falske nyheder.

Debenedetti blev i 2010 afsløret i at have udgivet længere interviews med kilder, han aldrig havde talt med. Blandt andtr Dalai Lama og Mikhail Gorbatjov blev dengang ofre for Debenedettis udskejelser.