Gammel kro lukker

Smakkerup Kro uden for Kalundborg har haft sin sidste servering under de nuværende ejere.

Det skriver sn.dk.

- Vi har ganske enkelt ikke kræfterne længere. Jeg kan slet ikke yde det, der skal til, med min sygdom, der ikke bliver bedre, og Randi er kørt træt, fordi hun nærmest står alene med alle opgaverne. Det har været en meget tung beslutning. Men nu er den taget og kroen er lukket, siger Charlotte Madsen.

Charlotte og Randi Madsen har kørt kroen siden 2003, de plejer normalt at holde lukket hele januar måned, men denne gang åbner de ikke op igen 1. februar.

Håber kroen overlever

Den 400 kvadratmeter store kro er nu sat til salg. Charlotte og Randi Madsen håber, at kroen kan køre videre, men det bliver altså ikke med dem som indehavere.

- Det er vores forventning, og håb, at kroen kan drives videre. Der er afgjort et økonomisk grundlag for det. Men ellers skal vi ud på arbejdsmarkedet. Randi skal finde job som kok, mens jeg meget gerne vil have arbejde indenfor grafisk branche/bogholderi, siger Charlotte Madsen.

Smakkerup Kro har været en kro siden 1956, inden da var det en skole.