Gammelt snavs i grøntafdelingen: Sur smiley til Netto

Netto på Stengårds Alle i Søborg har haft problemer med rengøringen i butikken.

Det har resulteret i en sur smiley, hvor butikken har desuden modtaget et bødeforlæg på 10.000 kroner efter et besøg fra Fødevarestyrelsen. Under kontrolbesøget blev der nemlig fundet gammelt snavs flere steder i butikken

'På bagvæg i kølevæg ved opbevaring af æg ses sorte prikker, langs kant i frysemontre ses støv af ældre dato, i kølemontre med kød ses sorte plamager langs bagkanten, i grøntafdelingen ses snavs af ældre dato på hylder samt snavs af ældre dato på plastic skillevægge på hylderne' står der i rapporten.

'Lever ikke op til vores standarder'

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver Dennis Dedenroth Raun, som er distriktschef i Netto, at det er skuffende, at rengøringen ikke har været i orden.

'Den seneste kontrolrapport lever på ingen måde op til vores høje Netto-standarder. Kunderne skal have den bedste oplevelse, når de handler hos os, og desto mere skuffende er det, at rengøringen ikke har været i orden. Derfor fik hele butikken omgående en grundig rengøring, og derudover har vi genopfrisket vores interne procedurer, så vi undgår lignende tilfælde,' skriver distriktschefen.

Desuden oplyser Netto til Ekstra Bladet, at de har accepteret bødeforlægget på 10.000 kroner.