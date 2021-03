Gang-bangede for at få corona

Carsten Graff jublede, da han fik corona i Brasilien. Men i sin lykkerus over at være blevet smittet, fik han ikke lige hjulpet med smitte-opsporingen bagefter

Gang-bang, dates, finger-spisning med fattige slummen, fester i Spanien.

Carsten Graff har gjort alt, hvad han kan, for at blive smittet med corona.

Jagten på at blive syg har bragt ham rundt til en håndfuld af de mest corona-ramte lande i verden, og efter 11 måneder lykkedes det ham i Brasilien.

Det har han skrevet et langt, lettere ironisk indlæg om på Facebook, hvor han titulerer sig selv som 'tabu-filosof'.

Hvad der gør Carsten Graff glad her i livet, skal Ekstra Bladet ikke blande sig i. Det er en privat sag.

Men vi har ringet ham op for at spørge, hvor meget han tænkte på sine omgivelser i sit forsøg på at blive smittet.

Man kan nemlig godt smitte andre med corona, selvom man ikke har tydelige symptomer.

