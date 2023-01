Gasforbrug styrtdykker i forhold til normalt

Borgerne har reduceret deres el- og gasforbrug i anden halvdel af 2022 i forhold til, hvad der er normalt.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Energistyrelsen laver hver måned en rapport over energiforsyningen i Danmark.

I den nyeste rapport konkluderer styrelsen, at forbruget af el er reduceret med seks procent i de sidste seks måneder i 2022.

Forbruget af gas er reduceret med 19 procent i forhold til normalen.

- Vores forsyningssituation er afhængig af, at vi holder fast i de gode sparevaner, så vi er rustet til næste vinter. Det gavner ikke kun pengepung og klima at spare på energien - det er afgørende for, at vi har energi nok til alle, siger Martin Hansen, som er vicedirektør i Energistyrelsen, i meddelelsen.

I december blev gasforbruget reduceret med 22 procent i forhold til det normale, skriver Energistyrelsen.

Gasforbruget er primært blevet reduceret, fordi produktionserhvervene er skiftet væk fra gas.

Også husholdninger, kontorer og butikker står dog for en væsentlig reduktion ifølge Energistyrelsen.

Ifølge Martin Hansen er det vigtigt at holde fast i gode vaner og spare.

- Energiforsyningen er lige nu stabil på tværs af alle energikilder. Vi vurderer fortsat, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i denne vinter, siger han i pressemeddelelsen.

Hvis man fortsat gerne vil spare, har Energistyrelsen fem råd. Man kan blandt andet begrænse unødvendigt strømforbrug og bruge mindre varmt vand.

Styrelsen anbefaler også, at man slukker for radiatoren, når man lufter ud og skruer ned for varmen. Dog skal der mindst være 18 grader.

Man kan også holde øje med, hvornår strømmen er billigst.

Energistyrelsen har udregnet reduktionen i forbruget ud fra, hvad der normalt bliver brugt, og hvad der faktisk blev brugt i sidste halvdel af 2022.

Det normale forbrug er, hvad man ville have forventet, at der blev brugt, når man kiggede frem i starten af 2022.

Derudover har Energistyrelsen også korrigeret for udsving i temperatur, så tallene kan sammenlignes.

