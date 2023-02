Gaskunder raser over energiselskab: - Taget som gidsel

Vinteren har været frustrerende for Martin Jensen, der har modtaget flere store aconto regninger for gas. Nu kommer der 26.000 tilbage fra Andel Energi

Normalt er det en glædelig overraskelse at få penge retur. Bare ikke, hvis du har gået og sparet flere måneder, fordi du troede, at dit gasforbrug var steget helt vildt.

Flere kunder fra Andel Energi oplever for tiden at få svimlende beløb retur, til trods for at de i flere måneder har bekymret sig over de stigende gaspriser.

Det frustrerer energiselskabets kunder.

Gidsel i et spil

En kunde viser Ekstra Bladet, at han 6. marts får 26.587,97 kroner retur.

- Jeg er vildt forarget. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre, fortæller Martin Jensen.

Tilbage i september fik han en regning på 19.000 kroner. Herefter begyndte han at holde øje med sin måler og fotografere den hver måned.

Martin Jensen har siden september selv holdt øje med sin måler. Foto: Emil Agerskov

- Før har jeg aldrig gået så højt op i det, men når man får sådan en regning, så begynder man at kigge på det, siger han.

Martin Jensen er frustreret over, at han først fik så voldsom en regning for derefter bare at få pengene retur.

- Det er princippet i det. Man bliver taget som gidsel i et eller andet spil. Nu er der en masse mennesker, der har droppet deres gasfyr, og det havde de måske ikke behøvet, hvis man havde taget det mere stille og roligt.

Martin Jensen føler, at han er blevet taget som gidsel i et spil. Foto: Emil Agerskov

Frygteligt latterligt

Glenn Michelsen, som også er kunde hos Andel Energi, får i begyndelsen af marts hele 28.455 kroner retur.

Han fortæller, at det er fint, at pengene kommer retur, men at det ikke opvejer irritationen over, at Andel Energi har ligget inde med så mange af hans penge så længe.

- Jeg synes, at det har været frygteligt latterligt. Andel Energi har ligget inde med rigtig mange af vores penge - uden at give rente.

- Man bør ændre hele aflæsningsproceduren til en løbende automatisk aflæsning eller at vi betaler efter forbrug - EFTER aflæsning, siger Glenn Michelsen.

Positive hos Andel Energi

Hos Andel Energi har man et andet syn på sagen.

- Jeg synes, at det er positivt, at man har sparet og nu får penge retur, siger funktionschef i Andel Energi, Jack Kristensen, da Ekstra Bladet taler med ham.

- Hvordan kan det lade sig gøre, at folk får så mange penge retur nu?

- Det skyldes, at vores kunder har været gode til at spare på deres gasforbrug. Og at der kun er én årlig gasaflæsning, der er det eneste, der udgør data for, hvad kunderne komme til at bruge over den kommende tid, fortæller Jack Kristensen.

Evida, der står for aflæsningerne, skriver i et skriftligt svar til Ekstra Bladet:

'Evida vil gerne imødekomme kundernes ønske om en bedre sammenhæng mellem deres acontoregninger og den gas, de reelt bruger. Derfor forventer vi at indføre kvartalsvise aflæsninger i 2023, så regningen for fremtiden stemmer bedre overens, hvis kunden ændrer sit forbrug', fortæller driftsdirektør Sune Holm.