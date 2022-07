Gasledning lukkes midlertidigt: Tyskland frygter Putins plan

Fra 11. juli lukkes Nord Stream 1 midlertidigt, da den skal vedligeholdes. Tyskland frygter dog, at Putin vil se sit snit til at udnytte nedlukningen

Gasledningen Nord Stream 1, som er hovedåre for gastilførsler fra Rusland til Tyskland og andre europæiske lande, lukkes ned i ti dage fra 11. juli grundet vedligeholdelse.

Det giver tyskerne sved på panden, da de frygter, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil udnytte nedlukningen til at slukke gastilførslen permanent, skriver Finans.

Det er på trods af, at regeringen i Moskva siger, at den ikke bruger energiforsyninger som våben. Derfor de ti dage vise, om den udtalelse vil holde vand.

Katastrofe for Europas største økonomi

I forvejen har russerne begrænset tilførslen af naturgas til Tyskland over de seneste måneder, og det kan derfor blive nødvendigt at gøre brug af landets lukkede kulkraftværker, hvis gassen bliver lukket fra Nord Stream 1.

Det er der bred politisk opbakning til, da de økonomiske konsekvenser vejer tungere end den grønne omstilling.

Og det er ikke kun politikerne i Tyskland, der frygter lukningen, men også de tyske erhvervsdrivende.

- Er vi bekymrede? Ja, vi er meget bekymrede. Det ville være naivt og blåøjet ikke at være bekymret, siger Christian Kullmann, der er adm. direktør for den tyske kemikaliefabrikant Evonik Industries til det amerikanske medie Bloomberg.

For mere end en tredjedel af Tysklands naturgasforbrug er afhængig af Rusland, og elpriserne i landet er steget voldsomt den seneste tid.