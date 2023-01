Gaspris i frit fald: Vil gavne danskerne

Gaspriserne på det europæiske marked falder onsdag til det laveste niveau siden november 2021.

Det skriver Marketwire.

Ifølge Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, er det i høj grad noget, der vil komme de danske forbrugere til gode.

- De mange forbrugere, der bruger gas til at varme huset op, kan i den grad mærke det. Men alle os andre kan faktisk også mærke det i form af lavere elpriser.

- Så det er faktisk et ret stort rygstød til privatøkonomien hos nogen af dem, der har været hårdest ramt i det seneste års tid, siger han.

Årsagen til prisfaldet skal ifølge Søren Kristensen blandt andet findes i den varme vinter, vi indtil videre har haft.

Det har betydet, at forbruget af gas har været lavere end normalt, da behovet ikke har været det samme.

- Så er en faktor, at vi har været rigtig gode til at fylde gas på lager. Så faktisk har vi, helt utraditionelt her i slutningen af december og starten af januar, set at det tyske gaslager er vokset, siger Søren Kristensen.

Det er ikke alle forbrugere, der vil kunne aflæse prisfaldet med det samme på deres regninger.

Hvornår det vil kunne mærkes hos den enkelte forbruger, afhænger i høj grad af, hvilken aftale man har med ens gas- eller elselskab.

- Der er mange, der mærker det allerede nu, og rigtig mange af dem, der har variable strømpriser, har mærket i et godt stykke tid, at priserne er faldet og faldet, lyder det fra Søren Kristensen.

Ifølge Marketwire ramte gasprisen onsdag 64,83 euro per megawatt-time. Det er et fald på 10,3 procent. Tirsdag faldt prisen med 6,1 procent.

Prisen er dog stadig væsentlig højere, end hvad vi tidligere har set.

I begyndelsen af 2021 lå den europæiske gaspris på omkring 20 euro per megawatt-time.