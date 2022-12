Gasprisen tager stort dyk

I øjeblikket styrtdykker gasprisen og koster derfor under 100 euro pr. megawatt-time.

98,90 euro pr. megawatt-time for at være helt præcis. Det oplyser Trading Economics onsdag eftermiddag kl. 14.11.

Prisen er dermed faldet med 6,42 procent i løbet af dagen, hvis man måler efter den hollandske gasbørs TTF Gas, gaspriserne i Europa bliver sat op mod.

At prisen tager et dyk har været en tendens over de seneste dage.

Prisloft udgør risiko

15. februar 2023 er planen, at der skal indføres et prisloft på naturgas, hvilket vil betyde, at man ikke kan komme til at betale mere end 180 euro pr. megawatt-time.

For at prisloftet træder i kraft, kræver det, at prisen på naturgas er 35 euro højere pr. megawatt-time end den flydende naturgas, LNG.

Det vil sige, at hvis prisen på LNG er 180 euro, må Europa gerne handle naturgas til 200 euro per megawatt-time (men ikke over 215 euro).