Gates-løgn går verden rundt

Selv om flere medier har skrevet det, var det ikke sandt, at han havde erhvervet sig et skib til en værdi af flere milliarder

Først havde den enormt rige Microsoft-stifter Bill Gates købt et usædvanligt og vanvittigt dyrt skib.

Men det viste sig at være det pure opspind, til trods for at flere af verdens største medier som The Guardian, New York Post og The Telegraph berettede om det.

Forhandleren og designeren af skibet, hollandske Sinot, siger nemlig ifølge BBC, at de ikke har drevet forretninger med milliardæren Gates.

- Aqua (skibets navn, red.) er et koncept, der er under udvikling, og er ikke blevet solgt til Hr. Gates, lyder det fra en talsperson fra firmaet.

Da skibet endnu er et koncept, er det ikke kommet til salg til nogen kunder endnu, men når det sker, forventer man, at den kommer til at koste mere end 4,4 milliarder kroner.

Bill Gates har vildt mange penge. Men han har altså ikke købt skibet 'Aqua'. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Bliver enormt

Når det står klart, vil skibet være 112 meter langt, men som det ser ud nu, er der kun blevet bygget en lille model, der er cirka to meter i længden.

Det særlige ved skibet udover den store størrelse og vanvittige pris, er, at det bliver drevet af hydrogen-brændstof, der ses som et mere klimavenligt alternativ til normalt brændstof.

Bill Gates har endnu ikke selv kommenteret den falske historie om hans påståede indkøb af skibet.

Ifølge Forbes rangerer Bill Gates som den tredje rigeste person i verden med en estimeret formue på næsten 110 milliarder dollars. Han er kun overgået af Amazon-stifter Jeff Bezos og franske Bernard Arnault, der står i spidsen for brands som Louis Vuitton og Sephora.

