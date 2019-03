Gav en 'forlomme' og vandt 10 milliarder

Endelig!

Endelig har en ukendt vinder af 9,9 milliarder hentet den gigantiske præmie, som blev udtrukket i oktober i det amerikanske lottospil Mega Millions.

Tiden var ellers ved at løbe ud for personen, for man har kun 180 dage til at hente sin gevinst, fra den er udtrukket. Derfor var der også flere, der spekulerede i, om vedkommende var omkommet.

Det skriver Washington Post.

Sådan er det dog heldigvis ikke gået, og den anonyme vinder kan nu formentlig se frem til en fornøjelig tid resten af livet.

Gav en forlomme

Vinderen, der kommer fra South Carolina, købte sin spillekupon i den lille butik KC Mart i byen Simpsonville. Og det har vist sig at være en lille, god gerning, der har været udslagsgivende for personen.

- Vinderen lod en anden kom foran i køen og købe en kupon, inden vedkommende selv købte sin, siger en talsperson fra spille-organisationen ifølge Washington Post.

I South Carolina har man regler om, at der skal betales skat af gevinster. Derfor får staten nu 61 milloner dollars i kassen. Det svarer til lidt over 400 millioner kroner. Derudover får butikken, der solgte kuponen, 50.000 dollars i bonus.