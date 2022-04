Gav gratis gaver, mens medarbejderne måtte vente på løn

En norsk cafekæde er kommet i heftig modvind, efter den gav gratis gaver ud uden at betale løn til medarbejderne

Influencere kunne hente gratis juice, mens medarbejderne måtte vente på lønnen.

Det har sendt den norske cafékæde The Juicery i modvind, skriver det norske medie E24.no

Fire ansatte hos kæden, som udbyder juiceplaner og sælger plantebaseret mad, fortæller, at de flere gange har måttet vente på deres løn.

Samtidigt har Oslo-baserede influencere 'tømt' butikken for juice og andre varer uden at betale en eneste krone for det.

Juice-planer blev promoveret på Instagram

En ansat har til det norske medie fortalt om sine oplevelser:

- Det er en lidt ubeskrivelig følelse at sidde uden løn i flere måneder, og så ser man, at influencere poster om 'juice-planer', som de har modtaget gratis fra The Juicery til en værdi af mange tusind kroner, der kunne gå til, hvad de skylder medarbejderne.

Tilbage i 2020 gik virksomheden konkurs. Så uddelingen af gratis produkter til influencerne i Oslo skal ifølge den daglige leder Matilda Elstad af The Juicery ses som et forsøg på at skabe ekstra omsætning i nogle svære corona-år.

Hun bekræfter også, at medarbejderne har gået uden løn ad flere omgange, men siger samtidigt, at alle medarbejdere har fået udbetalt den løn, som de har krav på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Inflationen er på sit højeste i lang tid, og din løn falder og falder i værdi - derfor er timingen genial i forhold til at tage en lønsamtale med din chef. Ekstra Bladet giver dig her de bedste tips til, hvordan du får mere i løn.