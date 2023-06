Gav kæmpe brag: Derfor blev F-16-fly sendt i luften

Torsdag blev to F-16-fly i al hast sendt i luften, hvor de brød lydmuren over Vestjylland. Det var først sparsomt med informationer, men nu er der afklaring

Torsdag eftermiddag kunne borgere i Midt- og Vestjylland høre to kæmpe brag.

Det skete, da to F-16-fly blev sendt i luften, som TV Midtvest fik bekræftet hos Forsvaret.

I første omgang var det sparsomt med informationer, men Forsvaret oplyste til mediet, at der var tale om en særlig omstændighed, hvor luftfartsmyndighederne havde haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly.

Men nu er årsagen til, at de to jagerfly farede i luften, klarlagt:

Der var gået en alarm om flykapring på et Norwegian-fly, der fløj fra Spanien til Oslo, skriver Dagbladet.

Politiet fandt dog hurtigt ud af, at det var falsk alarm, men de to danske F-16-fly nåede altså at komme på vingerne og flyve op på siden af Norwegian-flyet.

'Nyd synet'

En passager fra flyet siger til det norske medie, at de ombord på flyet fik at vide, at de to jagerfly var relateret til en Nato-øvelse, og at de bare skulle nyde synet. Der var derfor en rolig stemning i kabinen.

En anden fortæller dog, at det kom bag på alle ombord.

- Det var ikke dramatisk, men alle var overraskede, i hvert fald de ansatte. Man kunne mærke, at de var chokerede og sådan: 'Hvad sker der nu?', siger passageren til det norske medie.

Først da passagerne senere læste om hændelsen i avisen, blev de klar over, der ikke var tale om en Nato-øvelse.

Sendt ved en fejl

Norwegians kommunikationsrådgiver, Anna-Lena Nordling, fortæller til Dagbladet, at det var en besked om en kapring iværksat af flyet, der fejlagtigt blev sendt afsted.

Selvom fejlen blev rettet med det samme, da den blev opdaget, havde beskeden dog allerede nået Norwegians operationscenter, som aktiverede nogle faste procedurer, hvilket fik de danske kampfly på vingerne.

Om den fejlagtige melding kom fra piloten eller maskinen, forbliver dog uvist.