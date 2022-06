Gazprom: Gasleverance gennem Nord Stream reduceres

Gasleverancen gennem Nord Stream 1, der går fra Rusland gennem Østersøen til Tyskland, reduceres kraftigt.

Kapaciteten blev tirsdag ændret fra 167 millioner til 100 millioner kubikmeter om dagen, oplyser det russiske energiselskab tirsdag.

Det er nedgang på 40 procent i forhold til den normale kapacitet, som altså er på 167 millioner kubikmeter.

Årsagen er ifølge Gazprom, at der er forsinkelser på det reparationsarbejde, der skal udføres på rørledningen. Flere dele, der har været til reparation hos selskabet Siemens i Tyskland, mangler.

Det fremgår ikke, om kapaciteten hæves igen inden for den nærmeste fremtid.

Gasprisen på den hollandske børs for naturgas, TTF, er i skrivende stund på 90,8 euro pr. Megawatt-time, hvilket er en stigning på 8,9 procent.

Rusland er den klart største energileverandør i Europa. Tyskland og flere andre EU-lande får meget af den gas, de bruger, fra Rusland.

43 procent af EU's gasimport står Rusland for, viser EU's egne tal.

Selvom EU-landende har indført en række sanktioner mod Rusland efter invasionen af Ukraine, er gassen for nuværende ikke påvirket af sanktionerne.

I slutningen af maj blev EU dog enige om et delvist forbud mod russiske olieimport til unionen. Derudover har Rusland begrænset sin leverance af gas til en række lande, herunder Danmark. Det skyldes, at Ørsted nægtede at betale Gazprom i rubler, hvilket var et krav fra russisk side.

Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen (S) til tasterne, hvor hun på Instagram kaldte Putins beslutning om at lukke gassen til Danmark for 'ren afpresning og fuldstændig uacceptabel'.

Opdateres ...

