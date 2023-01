Gebyrgribbe mæsker sig: Vilde prisstigninger

Gebyret for et F3-lån er tæt på tredoblet de seneste år

Over en tiårig periode er det lykkedes realkreditselskaberne at fordoble bidragsindtægterne, og det er ikke tilfældigt:

Således viser en gennemgang af priserne, som Mybanker har lavet for Ekstra Bladet, at priserne har været på himmelflugt i den samme periode.

Beregningerne viser, at især de mere risikable flekslån er steget markant i pris, når det kommer til det udskældte gebyr, der er selskabernes gebyr for at håndtere realkreditlån. Især hvis det er lån, hvor der ikke afdrages på gælden.

Tæt på tredobling

Eksempelvis kostede det årligt 10.500 kroner i gebyrer at have et F3-lån uden afdrag med udgangspunkt i en helårsbolig til 2,5 millioner kroner, hvor der er lån for to millioner kroner. Samme lån koster i dag gennemsnitligt 27.970 kroner hos de fire største selskaber på markedet: Nykredit/Totalkredit, Realkredit Danmark, Nordea og Jyske Bank.

Det er dog ikke kun de på lån, der betegnet som risikable, at priserne er steget. Også et fastforrentet lån med afdrag er steget op til 3000 kroner på et lån svarende til føromtalte.

Gebyret har været udskældt i årevis, fordi realkreditselskaberne reelt har haft held med at lade dem stige efter forgodtbefindende - også efter at boligkøberne har optaget lånet, og kritikken fortsætter.

Anbefaler prisfald

Gennem de seneste dage har en række uafhængige økonomer samt Forbrugerrådet Tænk peget på, at prisen på gebyret bør falde igen.

Som cheføkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet Tænk, har formuleret det:

- Argumenterne for at sætte bidragssatserne op var, at realkreditinstitutter og banker skulle polstre sig, så de kunne modstå kriser. Men jeg har set flere opgørelser, hvor kommentatorer har sagt, at nu har de den kapital, som de skal bruge; de er godt polstret. Det tyder på, at der bliver skovlet godt med kroner ind, siger han.

- Dengang man satte bidragssatserne op, var det i en situation, hvor renterne var lig nul. Der var der flere, som pegede på, at man ville se effekten, når renterne stiger. Det gør de nu, og det er noget, hvor det virkelig strammer til for mange forbrugere.

Bankerne igen altså igen penge på renterne, som ikke længere er negative, og dermed er incitamentet for de høje bidragssatser væk, må forstås på de eksperter, Ekstra Bladet har talt med de seneste dage. Eller som den uafhængige økonom Lars Christensen fredag sagde til Ekstra Bladet:

- Det er klart, at bidragssatserne har været forhøjet. Hvis bankerne begynder at kunne tjene penge på normal vis, så må vi også forvente, at bidragssatserne kommer ned, og gebyrerne kommer ned.