Gebyrgribbenes skræk vil i Folketinget

En løsgænger er et folketingsmedlem, der ikke tilhører nogen af partigrupperne i Folketinget. En løsgænger har den formelle betegnelse ’uden for folketingsgrupperne’ (UFG).

Løsgænger kan man blive på 2 måder:

Man har valgt at forlade sit parti eller er blevet ekskluderet fra partiet

Man bliver valgt ind i Folketinget som løsgænger

At blive valgt som løsgænger ved folketingsvalg er meget svært. Der er ikke et præcist tal for, hvor mange stemmer man skal have, men man regner med, at det er et sted mellem 15.000 og 20.000.

Det præcise tal afhænger af, i hvilken valgkreds man er opstillet, hvor mange der stemmer ved valget, og hvor mange stemmer de andre kandidater får.

Det er kun sket to gange, at en kandidat uden for partierne er blevet valgt ind i Folketinget: