Gemmeleg gik helt galt: Brandmænd tilkaldt

Bag gardinet? Nej.

Bag sofaen? Heller ikke.

Hvad med nede i vaskemaskinen? Det gør jeg!

Nogenlunde sådan må 18-årige Amari Dancy have tænkt, da hun søndag legede gemmeleg med sine yngre kusiner i sit hjem i Woodbridge i den amerikanske stat Virginia.

I hvert fald hoppede hun ned i vaskemaskinen, som hun derefter ikke kunne komme ud af igen. Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og NBC News.

Som om det ikke var pinligt nok, så måtte de ringe efter hjælp for at få teenageren ud af vaskemaskinen. En større gruppe brandmænd troppede op på adressen for at trække hende ud af maskinen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den unge kvinde var ikke glad for situationen. Privatfoto.

Fanget

Amari Dancy havde ellers tænkt, at gemmestedet var en god idé.

- Vi havde allerede gemt os under sengen, i skabet, og vi kunne ikke gå ned i kælderen, så jeg tænkte 'okay, så gemmer jeg mig bare i vaskemaskinen', siger hun til NBC News.

Det gik dog hurtigt op for hende, da hun var kommet ned i maskinen, at hun ikke havde mulighed for at komme op igen. Hun fik derfor sine yngre kusiner til at finde en voksen i huset, som kunne ringe efter hjælp.

Brandmændene fra Prince William County Department of Fire and Rescue ankom kort før klokken 11 om aftenen, hvor de altså måtte hjælpe den unge kvinde ud.

Med lidt slid og slæb lykkedes det dem at tage toppen af vaskemaskinen og trække den unge kvinde ud i armene.

Dancys tante syntes dog tilsyneladende ikke, at hun havde været udsat for nok den dag, for hun valgte efterfølgende at dele billeder fra hele sagaen på Instagram, som hurtigt gik viralt.